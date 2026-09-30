Durante su paso por el Congreso de la Unión, el polémico empresario y boxeador, Jorge Kahwagi desempeñó un papel activo en la presentación de propuestas legislativas. Desde reformas ambientales hasta propuestas en el sector salud, el ex diputado promovió una serie de camios legales.

A través de sus redes sociales, el senador Manuel Velasco Coello confirmó la muerte de Jorge Kahwagi, ex diputado federal, empresario y ex boxeador.

¿En qué periodo fue diputado Jorge Kajwagi?

Jorge Kahwagi fue diputado federal en dos periodos. El primero ocurrió del 2003 al 2006, en la LIX Legislatura por la Partido Verde Ecologista de México.

El segundo ocurrió desde el 2009 hasta el 2012, en la LXI Legislatura por Nueva Alianza.

Lamento profundamente la muerte de mi amigo Jorge Kahwagi Macari con quien coincidimos como Diputados Federales en la LIX Legislatura. Mi más sentido pésame a su familia y amistades a quienes acompaño en su dolor con un abrazo fraterno y solidario. Descanse en paz.🕊️ pic.twitter.com/pFvkXv6KAG — Manuel Velasco (@VelascoM_) September 30, 2026

Las iniciativas impulsadas por Jorge Kahwagi en la Cámara de Diputados

Durante sus dos periodos como diputado federal en el Congreso de la Unión de México, Jorge Kahwagi Macari, impulso alrededor de 150 iniciativas.

Alejado de los reflectores del deporte y entretenimiento, su agenda legislativa se concentró en reformas estructurales, concentrándose en el ámbito fiscal, la salud, la seguridad jurídica y los derechos delos grupos vulnerables.

Ámbito fiscal, hacendario y económico:



Impuesto Especial (IEPS): Propuso reformar la ley para modificar gravámenes en la venta o importación de ciertos productos.

Propuso reformar la ley para modificar gravámenes en la venta o importación de ciertos productos. Ley de Planeación: Planteó cambios constitucionales y legales para ajustar las directrices del desarrollo económico del país.

Seguridad pública y justicia:



Legítima defensa: Buscó redefinir el concepto legal cambiando "agresión inminente" por "peligro" para proteger mejor a las víctimas.

Buscó redefinir el concepto legal cambiando "agresión inminente" por "peligro" para proteger mejor a las víctimas. Armas en comercios: Presentó una iniciativa para permitir por ley la posesión de armas de fuego en negocios u oficinas, igual que en los domicilios.

Presentó una iniciativa para permitir por ley la posesión de armas de fuego en negocios u oficinas, igual que en los domicilios. Seguridad y reinserción: Promovió optimizar la coordinación policial e impulsó la reinserción social de menores infractores.

Salud, trabajo y vivienda:



Muerte asistida: Formalizó un proyecto de reforma a la Ley General de Salud para despenalizar y regular la eutanasia.

Formalizó un proyecto de reforma a la Ley General de Salud para despenalizar y regular la eutanasia. Vivienda inclusiva: Diseñó programas para facilitar la adquisición de vivienda a trabajadores con alguna discapacidad.

Diseñó programas para facilitar la adquisición de vivienda a trabajadores con alguna discapacidad. Reformas laborales: Propuso modificaciones a la Ley Federal del Trabajo y normativas ligadas al Seguro Social.

Medio ambiente y desarrollo rural:



Sustentabilidad rural: Impulsó cambios para vincular el apoyo económico al campo con la preservación ecológica y la sustentabilidad ambiental.

Fallece el empresario y ex boxeador Jorge Kahwagi; esto se sabe sobre las causas de su muerte

Jorge Kahwagi, ex diputado federal, empresario y ex boxeador, falleció a los 58 años de edad. La noticia fue confirmada por el senador Manuel Velasco, quien compartió una publicación en redes sociales lamentando la muerte, además de las condolencias a su familia.

Hasta el momento la familia no ha emitido un comunicado oficial en el que se confirman las causas del fallecimiento del ex boxeador.