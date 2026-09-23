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MR. OLYMPIA 2026: Hora exacta y categorías de la competencia de fisiculturismo

El Mr. Olympia 2026, el evento cumbre del fisicoculturismo mundial, ya tiene fecha y sede confirmadas, se llevará a cabo en la ciudad de Las Vegas, Nevada

Mr. Olympia 2026
|mrolympiatime.com

Escrito por: Fernando Campos

El Mr. Olympia 2026, el evento cumbre del fisicoculturismo mundial, ya tiene fecha y sede confirmadas, se llevará a cabo del jueves 8 al domingo 11 de octubre de 2026 en la ciudad de Las Vegas, Nevada, congregando a los máximos exponentes del acondicionamiento físico, la simetría y el volumen muscular.

La actividad principal se distribuirá entre el Las Vegas Convention Center para la tradicional Expo y las rondas de precalificación, mientras que las grandes finales tendrán lugar en el escenario principal del Resorts World Las Vegas.

Fechas y horas exactas de Mr Olympia (Tiempo del Centro de México)

Para la afición en México, los momentos estelares de la competencia están programados bajo la siguiente agenda preliminar:

  • Jueves 8 de octubre (14:00 hrs): Conferencia de prensa oficial con todos los atletas clasificados.
  • Viernes 9 de octubre (10:30 hrs): Precalificaciones de Fitness, 212 Olympia, Figure, Women's Physique y Wellness.
  • Viernes 9 de octubre (20:00 hrs): Finales Noche 1 (212 Olympia, Fitness, Figure, Women's Physique, Wellness) y Precalificación del Mr. Olympia Open.
  • Sábado 10 de octubre (10:30 hrs): Precalificaciones de Classic Physique, Men's Physique, Bikini y Wheelchair.
  • Sábado 10 de octubre (20:00 hrs): Finales Noche 2 (Mr. Olympia Open, Classic Physique, Men's Physique, Bikini y Wheelchair).

¿Cuáles son las categorías que se disputarán en el Mr. Olympia 2026?

El certamen repartirá los títulos más codiciados del planeta en sus 11 divisiones profesionales:

  1. Mr. Olympia (Open Bodybuilding): La categoría reina sin límite de peso.
  2. 212 Olympia: Fisicoculturismo masculino hasta 212 libras (96.6 kg).
  3. Classic Physique: Estética, proporción y cortes clásicos inspirados en la época dorada.
  4. Men’s Physique: Estructura atlética con bermudas de playa y enfoque en V-Taper.
  5. Ms. Olympia: Fisicoculturismo femenino de máximo desarrollo muscular.
  6. Bikini Olympia: Acondicionamiento firme, simetría y presentación escénica.
  7. Wellness Olympia: Enfoque en el desarrollo del tren inferior (glúteos y piernas).
  8. Figure Olympia: Estructura en "X" muscular y definición atlética.
  9. Fitness Olympia: Evaluación física combinada con rutina coreográfica de alta exigencia.
  10. Women’s Physique: Intermedio entre Figure y Ms. Olympia.
  11. Wheelchair Olympia: Fisicoculturismo adaptado en silla de ruedas.
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