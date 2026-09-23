MR. OLYMPIA 2026: Hora exacta y categorías de la competencia de fisiculturismo
El Mr. Olympia 2026, el evento cumbre del fisicoculturismo mundial, ya tiene fecha y sede confirmadas, se llevará a cabo en la ciudad de Las Vegas, Nevada
El Mr. Olympia 2026, el evento cumbre del fisicoculturismo mundial, ya tiene fecha y sede confirmadas, se llevará a cabo del jueves 8 al domingo 11 de octubre de 2026 en la ciudad de Las Vegas, Nevada, congregando a los máximos exponentes del acondicionamiento físico, la simetría y el volumen muscular.
La actividad principal se distribuirá entre el Las Vegas Convention Center para la tradicional Expo y las rondas de precalificación, mientras que las grandes finales tendrán lugar en el escenario principal del Resorts World Las Vegas.
Fechas y horas exactas de Mr Olympia (Tiempo del Centro de México)
Para la afición en México, los momentos estelares de la competencia están programados bajo la siguiente agenda preliminar:
- Jueves 8 de octubre (14:00 hrs): Conferencia de prensa oficial con todos los atletas clasificados.
- Viernes 9 de octubre (10:30 hrs): Precalificaciones de Fitness, 212 Olympia, Figure, Women's Physique y Wellness.
- Viernes 9 de octubre (20:00 hrs): Finales Noche 1 (212 Olympia, Fitness, Figure, Women's Physique, Wellness) y Precalificación del Mr. Olympia Open.
- Sábado 10 de octubre (10:30 hrs): Precalificaciones de Classic Physique, Men's Physique, Bikini y Wheelchair.
- Sábado 10 de octubre (20:00 hrs): Finales Noche 2 (Mr. Olympia Open, Classic Physique, Men's Physique, Bikini y Wheelchair).
¿Cuáles son las categorías que se disputarán en el Mr. Olympia 2026?
El certamen repartirá los títulos más codiciados del planeta en sus 11 divisiones profesionales:
- Mr. Olympia (Open Bodybuilding): La categoría reina sin límite de peso.
- 212 Olympia: Fisicoculturismo masculino hasta 212 libras (96.6 kg).
- Classic Physique: Estética, proporción y cortes clásicos inspirados en la época dorada.
- Men’s Physique: Estructura atlética con bermudas de playa y enfoque en V-Taper.
- Ms. Olympia: Fisicoculturismo femenino de máximo desarrollo muscular.
- Bikini Olympia: Acondicionamiento firme, simetría y presentación escénica.
- Wellness Olympia: Enfoque en el desarrollo del tren inferior (glúteos y piernas).
- Figure Olympia: Estructura en "X" muscular y definición atlética.
- Fitness Olympia: Evaluación física combinada con rutina coreográfica de alta exigencia.
- Women’s Physique: Intermedio entre Figure y Ms. Olympia.
- Wheelchair Olympia: Fisicoculturismo adaptado en silla de ruedas.