Revelan llamada al 911 sobre la muerte de Hayden Panettiere: El hermano de su novio intentó salvarle la vida

La muerte de la actriz estadounidense Hayden Panettiere, recordada por sus papeles en la serie "Heroes" y en la película "Duelo de Titanes", sigue revelando detalles. Un audio obtenido de la llamada al 911 dio a conocer los momentos de angustia que se vivieron en su casa de Greenville, Carolina del Sur, el pasado 16 de agosto.

El hermano de su pareja intentó hacerle reanimación antes de que llegaran los paramédicos.

Revelan llamadas al 911 tras hallar a Hayden Panettiere

Los reportes e información telefónica obtenida por medios estadounidenses, la tarde del 16 de agosto Zach Hickerson, hermano del novio de la actriz, llamó a los servicios de emergencia al encontrar a Hayden inconsciente en el departamento.

Zach le dijo a la operadora que había ido a visitar a la pareja tras salir de la iglesia y se dio cuenta de que la famosa de 36 años no respiraba.

Newly released 911 audio captures the desperate moments Zach Hickerson, the brother of actress Hayden Panettiere’s former boyfriend Brian Hickerson, discovers actress Hayden Panettiere unresponsive and a dispatcher guides him through CPR. Panettiere's death has been ruled an… pic.twitter.com/Fj1P5NI3ni — CBS News (@CBSNews) October 14, 2026

Hacen RCP a Hayden Panettiere

Al ser informado de la situación, el personal del 911 preguntó si contaban con un desfibrilador en el edificio. Ya que no tenían, la operadora le dio instrucciones a Zach Hickerson para iniciar compresiones en el pecho y respiración boca a boca.

A pesar de aplicar estas maniobras y de que llegaron los cuerpos de emergencia con soporte médico avanzado, la actriz fue declarada sin vida en el lugar.

¿Por qué el cuerpo de Hayden presentó dosis de Narcan?

Días después del hecho, Zach Hickerson dijo que su hermano Brian también le dio a la actriz una dosis de Narcan, medicamento utilizado para revertir los efectos de sobredosis por opioides, inmediatamente después de encontrarla en la habitación, buscando reactivar sus signos vitales.

¿De qué murió Hayden Panettiere?

El informe de la Oficina del Forense del Condado de Greenville concluyó que el fallecimiento de Hayden Panettiere fue accidental.

Los análisis toxicológicos determinaron que la causa exacta de la muerte fue el efecto tóxico derivado de una mezcla de sustancias y medicamentos, entre ellos fentanilo, alprazolam, metocarbamol y quetiapina.

Hayden Panettiere había compartido su batalla con las adicciones

La actriz había hablado de manera pública sobre sus problemas de adicción al alcohol y a las sustancias desde su juventud. En su libro de memorias publicado a inicios de este 2026, Hayden habló de su proceso de recuperación, depresión posparto y batallas personales, expresando en entrevistas recientes su deseo de ayudar a otras personas a hablar abiertamente de sus problemas.