Antonela Rocuzzo: Estos son los negocios que tiene la esposa de Messi

Antonela Roccuzzo, esposa del futbolista argentino Lionel Messi, es una de las celebridades y empresarias más reconocidas en Argentina debido sus negocios familiares. La joven nació el 26 de febrero de 1988 en Rosario, ciudad del distrito de Santa Fe.

Sin embargo, la fama de la que goza Antonela no solo depende de su pareja, el deportista y actual campeón del mundo de la Copa de Futbol celebrada en Qatar el año pasado. Y es que la familia de Antonela ha trabajado duro para construir una carrera en el mundo empresarial.

La familia Roccuzzo fundó una pequeña cadena de supermercados llamados Único, que tiene ocho sucursales en las regiones de Rosario, Baigorria y Bermúdez. Este negocio surgió en 1990, cuando Lelé, abuela paterna de Antonela, abrió un pequeño local para comercializar artículos de despensa.

Sin embargo, según destacan medios internacionales, la familia se habría deshecho de la mayoría de sucursales de Único, con lo cual, solo conservan la propiedad de uno de ellos, como el ubicado en la comunidad de Rosario, en las calles Lavalle y 27 de febrero.

Esta madrugada, el mencionado local recibió un ataque con armas de fuego, además que los supuestos agresores habrían dejado una nota amenazante contra la celebridad del futbol argentino, quien recientemente recibió el premio al mejor jugador del año 2023, en un evento organizado por la FIFA llamado The Best 2023.

Antonela Roccuzzo también cuenta con una marca de ropa

Roccuzzo no solo cuenta con negocios por parte de su familia, sino que también ha sido emprendedora por derecho propio. En el año de 2014 comenzó con una firma llamada Enfans, con ropa diseñada especialmente para menores de edad.

Según su página web oficial, Antonela y su prima Andrea Lo Menzo contaban con una tía abuela quien les cosía ropas con su propia máquina de coser cuando ellas eran pequeñas. Esa inspiración les sirvió de ayuda para entrar al mundo de la moda.

Después del primer año, donde Antonela vivía en Europa y su prima revisaba la producción y el desarrollo comercial en Argentina, lanzaron una colección de primavera-verano con 40 prendas, vendidas en diversas tiendas alrededor del país sudamericano.

Para octubre de 2017, Enfants comenzó la venta de sus propias prendas a través de su sitio de internet, mientras que en ese año recibieron ayuda de otros familiares para llevar la marca alrededor del mundo.