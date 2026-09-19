Cierre total de la México-Toluca HOY por accidente con lesionados; toma tus precauciones

Esta mañana, elementos de la Cruz Roja atendieron un choque en la colonia Cruz Blanca, en Cuajimalpa en la carretera México-Toluca en el túnel sobre el carril izquierdo.

El accidente se dio luego de que se impactaron dos vehículos. Resultando tres personas lesionadas atendidas en el lugar por paramédicos de PC para su valoración.

#Tomeprecauciones en #CDMX se registra cierre total de circulación por #AccidenteVial cerca del Km 022+800 de la carretera México-Toluca. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/S5Uf0IiZBL — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) September 19, 2026

Afectaciones en la México-Toluca por accidente

Derivado de este accidente que tuvo lugar a primeras horas de esta mañana del 19 de septiembre 2026, la guardia Nacional informó sobre un cierre total de la autopista México-Toluca.

El cierre total de la circulación es sobre el kilómetro 022+800 de la carretera México-Toluca, dentro del límite de la Ciudad de México. La obstrucción completa del tramo mantiene detenido el flujo de automóviles, generando severo congestionamiento vial mientras se ejecutan las maniobras de atención y retiro de las unidades involucradas.

Recomendaciones si viajas por carretera

Conducir en carretera exige una concentración total y una preparación adecuada del vehículo antes de salir. Es fundamental revisar aspectos clave como la presión y el estado de las llantas, el nivel de aceite, los frenos y las luces para evitar fallas mecánicas a alta velocidad.

Asimismo, planificar la ruta con anticipación, anticipar paradas para descansar cada dos horas y asegurarse de llevar la documentación en regla junto con un kit de emergencia te permitirá reaccionar de manera óptima ante cualquier imprevisto durante el trayecto.

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Durante el viaje, el respeto a los límites de velocidad y la distancia de seguridad son tus mejores aliados para prevenir accidentes. Mantener un espacio considerable con el vehículo de enfrente te da el tiempo de reacción necesario en caso de una frenada intempestiva.

Además, utiliza siempre las direccionales al cambiar de carril, rebasa únicamente por la izquierda en zonas permitidas y señalizadas, y evita realizar maniobras bruscas que puedan desestabilizar el automóvil o sorprender a otros conductores.

Por último, la gestión del cansancio y las distracciones al volante determina la seguridad del viaje. Nunca utilices el teléfono celular ni manipules dispositivos mientras conduces, ya que un par de segundos de desatención a gran velocidad equivalen a recorrer metros a ciegas.

Si sientes fatiga, pesadez en los ojos o falta de concentración, lo más responsable es orillarse en un lugar seguro o estación de servicio para estirar las piernas y descansar antes de continuar la marcha.

