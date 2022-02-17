Continúa la crisis en Ucrania: OTAN niega repliegue de Rusia

La OTAN acusó a Rusia el miércoles 16 de febrero de enviar más tropas a una acumulación militar masiva alrededor de Ucrania, incluso cuando Moscú dijo que estaba retirando fuerzas y estaba abierta a la diplomacia.

Por separado, un alto funcionario de inteligencia occidental advirtió que los ejercicios militares rusos estaban en su punto máximo y que el riesgo de una agresión rusa contra Ucrania seguiría siendo alto durante el resto de febrero.

Al comienzo de dos días de conversaciones entre los ministros de defensa de la OTAN, el secretario general de la OTAN y primer ministro de Noruega, Jens Stoltenberg, parecía no estar convencido de que la amenaza de una invasión por parte de Rusia a Ucrania había disminuido y expresó sus esperanzas en la diplomacia.

"No hemos visto ninguna retirada de las fuerzas de Rusia. Y, por supuesto, eso contradice el mensaje de los esfuerzos diplomáticos", dijo Stoltenberg. "Lo que vemos es que han aumentado el número de tropas y más tropas están en camino. Así que, hasta ahora, no hay desescalada".

We face a crisis in European security. #Russia has made clear that it's prepared to contest fundamental principles of our security by using force. #NATO Ministers decided to develop options to further strengthen deterrence & defence. pic.twitter.com/CoGZTZs7cs — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 16, 2022

Rusia quiere evitar que el antiguo estado soviético se una a la alianza militar de la OTAN. La OTAN se ha negado a reconocer que la demanda y los ministros de defensa buscaron mostrar un frente unido el miércoles.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió el martes que más de 150,000 soldados de Rusia seguían concentrados cerca de las fronteras de Ucrania.

El Ministerio de Defensa de Rusia publicó un video que, según dijo, mostraba tanques, vehículos de combate de infantería y unidades de artillería autopropulsada saliendo de la península de Crimea, un territorio que perteneció a Ucrani hasta 2014, cuando Rusia se apoderó de él.

El alto funcionario occidental, que habló bajo condición de anonimato, dijo que la inteligencia mostró que los ejercicios militares rusos serían más activos durante el resto de febrero.

"Estamos en un período pico en el que los ejercicios que los rusos habían anunciado están en sus fases activas", dijo el funcionario, y agregó que es probable que Rusia dispare misiles balísticos hacia el este desde Bielorrusia como parte de sus ejercicios.

"No hay señales creíbles en este momento de que habrá algún tipo de desescalada militar", dijo el funcionario. "Rusia ahora podría atacar a Ucrania esencialmente sin ninguna, o con poca, advertencia".