¿Qué países celebran el Año Nuevo 2023 en otra fecha?

Se acerca la fecha donde se le dará la bienvenida al Año Nuevo 2023, por lo que las personas en todo el mundo comenzaron a prepararse; sin embargo, no en todos lados se celebra el mismo día, conoce qué países lo celebran en otra fecha.

En casi todo el mundo, la gente ya comenzó con las compras para la cena o para realizar los famosos rituales de fin de año, como comer uvas, darse un beso, salir con una maleta, entre otros.

Cada país tiene sus propios rituales y maneras de celebrar para despedir al 2022 y recibir al Año Nuevo 2023, incluso algunos países lo festejan en otra fecha.

Los países que celebran Año Nuevo 2023 en otra fecha

China

En China el Año Nuevo 2023 no comenzará el 1 de enero, sino unos días más adelante, ello porque el país se rige por el calendario chino y festejan el Año Lunar o Año Nuevo Chino, que en esta ocasión comenzará el 22 de enero de 2023.

El Año Nuevo Lunar se conmemora la segunda luna nueva después del solsticio de invierno, por lo que nunca cae en la misma fecha, aunque generalmente esto ocurre entre el 21 de enero y el 20 de febrero del calendario gregoriano.

Ve preparándote, porque se viene el Segundo Festival Cultural de Año Nuevo Chino, #AquíEnElCENART.



Sábado 21 de enero de 2023, de 11 a 17:30 h, entrada libre. Danzas, artes marciales, talleres, exposición fotográfica, artes plásticas, cine y conferencias.



Más info próximamente pic.twitter.com/EVju4B1BKa — Centro Nacional de las Artes (@cenartmx) December 19, 2022

India

En India el Año Nuevo 2023 tampoco se celebra como en el resto del mundo, en ese país festejan el Diwali o festival de las luces, que es la fiesta hindú más grande del país.

El Diwali representa para ellos la victoria del bien sobre el mal y de la luz sobre la oscuridad y marca el comienzo del Año Nuevo.

Esta festividad está basada en el calendario lunar hindú. Comienza antes de la llegada de la luna nueva entre los meses hindúes de asvina y Kartika, por lo que este 2022 se celebró del 24 al 28 de octubre.

Feliz Diwali Familia. La Fiesta de las Luces, Año nuevo Hindú 🕉 pic.twitter.com/3M6WAi9DxO — Serendipity 🇵🇷🇨🇱🇨🇴🇺🇲 (@Zalsa2020) November 4, 2021

Novruz

Millones de personas en Asia Central, los Balcanes, el Cáucaso, la cuenca del Mar Negro, el Oriente Medio y otras regiones celebran el Novruz en lugar del Año Nuevo 2023.

El Novruz se celebra el día del equinoccio de primavera, es una fiesta ancestral que marca el primer día de la primavera y la renovación de la naturaleza.

Under the banner of Azadi Ka Amrit Mahotsav, Embassy of India ,Baku participated in Novruz festival organized in Gobustan on March 21, 2022 to promote and showcase Indian heritage, textile, musical instruments, Indian rice . Approx. 400 visitors attended the festival. pic.twitter.com/9Rb4BiyOly — India in Azerbaijan (@indembassybaku) March 22, 2022

El Año Nuevo 2023 en estas regiones se festejará el 20 de marzo. Algunos de los países que lo celebran así son: Afganistán, Albania, Azerbaiyán, Rusia, Irán, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Turquía.