Elecciones en Yucatán: ¿Qué partido gobierna actualmente y cuándo se va el gobernador?

Las próximas elecciones de 2024 volverán a poner a Yucatán en la actividad electoral, pues definirán a su nuevo gobernador y con este proceso le dirán adiós a Mauricio Vila, el actual titular del Ejecutivo Estatal, por lo que a continuación realizamos un breve recuento de la actividad política en esta entidad y su actual gobierno.

Tras su paso como diputado del congreso local y haber sido el presidente municipal de Mérida, Mauricio Vila fue electo gobernador en el 2018 y asumió su cargo al frente del estado el 1° de octubre de 2018, con apenas 38 años.

El licenciado en Derecho por la Universidad Marista de Mérida y con maestrías en la Universidad de Phoenix y la Universidad George Washington, se vinculó desde sus inicios con Acción Nacional (PAN), partido con el que ganó todas las candidaturas a las que se postuló.

Por este motivo, actualmente el partido que gobierna en Yucatán es el PAN, pues en el 2018 ganó la candidatura de Mauricio Vila con Por Yucatán al Frente, una coalición conformada junto a Movimiento Ciudadano. Con el 39% de los votos derrotaron en una elección cerrada a Mauricio Sahuí Rivero, quien alcanzó el 36% de los sufragios en nombre de la coalición Yucatán Primero, conformada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Verde (PVEM) y Nueva Alianza.

A pesar de que el PAN alcanzó la gubernatura de Yucatán con Vila, en el Congreso local es el PRI quien tiene una ligera mayoría con el 32% de los escaños, seguido por el PAN (30%) y Morena (20%).

¿A qué partidos han pertenecido los gobernadores de Yucatán?

Respecto al pasado de los gobernadores en Yucatán, el PRI se mantuvo al frente del estado desde 1940 durante 60 años, hasta que llegó la alternancia en el 2001 con el Partido Acción Nacional.

El PAN colocó a su candidato Patricio Patrón Laviada como gobernador en el 2001 por primera vez en la historia, posteriormente llegaron dos sexenios más con el PRI, hasta la llegada de Mauricio Vila en el 2018, nuevamente abanderado del PAN pero en coalición con Movimiento Ciudadano.

¿Cuánto dura el mandato del gobernador en Yucatán?

Actualmente y desde hace más de 50 años, el mandato de un gobernador en Yucatán es de seis años. La única ocasión en la que no hubo sexenio fue en el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco (2007-2012), cuando se recortó un año para hacer coincidir las elecciones con las presidenciales.

¿Cuándo se elige al próximo gobernador de Yucatán?

El siguiente gobernador de Yucatán será elegido el próximo domingo 2 de junio de 2024, por lo que formará parte de una extensa jornada electoral a lo largo del país, donde también se elegirá al nuevo presidente.

Adicionalmente, en estas elecciones de 2024 se pondrá en juego a 35 diputados estatales y 106 ayuntamientos de Yucatán, por lo que se espera una intensa movilización política en el estado en los siguientes meses.

