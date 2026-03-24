Metro CDMX EN VIVO hoy: retrasos y últimas noticias | Revisión de tren en Línea 6
Sigue el reporte en vivo del Metro hoy 24 de marzo en CDMX. Conoce las últimas noticias minuto a minuto sobre incidencias y cierres en las líneas.
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México registra hoy martes 24 de marzo de 2026 una jornada con alta afluencia, retrasos intermitentes y reportes de marcha lenta en varias líneas, de acuerdo con reportes de usuarios y antecedentes recientes del sistema.
En esta cobertura especial de Azteca Noticias, te contamos todo lo que ocurre en el Metro de la Ciudad de México, para que planifiques mejor tus traslados durante la jornada de hoy 24 de marzo de 2026.
Metro CDMX EN VIVO hoy: retrasos y últimas noticias | Afluencia en Líneas 3, 7, 8 y B
Esperas de 20 minutos por trenes en Línea 7
Usuarios del Metro de la Ciudad de México señalan esperas de hast 20 minutos por trenes en la Línea 7: "La linea 7 es un asco, 20 minutos esperando a que pase un tren", señala Saúl Gutiérrez en su cuenta en "X", antes Twitter.
La linea 7 es un asco, 20 minutos esperando a que pase un tren.— Saúl Gutiérrez (@SUL98987433) March 24, 2026
Marcha lenta por revisión de tren en Línea 6
¿Qué pasa en Línea 6? El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informa sobre una marcha lenta debido a una revisión de tren en la Línea 6.
Buen día. Se realiza revisión a un tren en la Línea 6, por lo que la marcha es lenta, en breve se normalizará la circulación de los trenes. Atiende las indicaciones del personal del Sistema y permite el libre cierre de puertas.— MetroCDMX (@MetroCDMX) March 24, 2026
Esperas de hasta 16 minutos en Línea A
¿Qué pasa en Línea A? Usuarios del Metro CDMX reportan que: "Acá en la línea A ya se va a ser la afluencia por que tiene 16 min que no pasa el metro dirección la paz"
Acá en la línea A ya se va a ser la afluencia por que tiene 16 min que no pasa el metro dirección la paz— marco (@marco5416301) March 24, 2026
Inicia operaciones el Metro CDMX este 25 de marzo de 2026
El STC Metro informó el inicio de servicio en las 12 líneas, sin reportes de incidencias mayores en los primeros minutos de operación. Recuerda que la La Línea 1 opera con normalidad en su tramo activo Pantitlán – Pino Suárez.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. Temperatura en la Ciudad de México, Máx. 23° C Mín. 10° C pic.twitter.com/WJPNTvQlQX— MetroCDMX (@MetroCDMX) March 24, 2026