Metro CDMX EN VIVO hoy: retrasos y últimas noticias | Revisión de tren en Línea 6

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México registra hoy martes 24 de marzo de 2026 una jornada con alta afluencia, retrasos intermitentes y reportes de marcha lenta en varias líneas, de acuerdo con reportes de usuarios y antecedentes recientes del sistema.

En esta cobertura especial de Azteca Noticias, te contamos todo lo que ocurre en el Metro de la Ciudad de México, para que planifiques mejor tus traslados durante la jornada de hoy 24 de marzo de 2026.

