Retrasos e incidencia en Metro CDMX hoy sábado 20 de diciembre de 2025: Revisión de tren en Línea 3
En este minuto a minuto EN VIVO de FIA te detallamos las incidencias, los retrasos y el estado de las líneas del Metro de la Ciudad de México.
Aquí encontrarás el minuto a minuto de las actualizaciones sobre tiempos de espera, retrasos, cierres, fallas y avisos oficiales en las 12 líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México.
Recuerda que el horario de servicio hoy sábado 20 de diciembre de 2025 es de 6:00 a 24:00 horas, según el STC. La Línea 1 opera con normalidad: tramo activo Pantitlán – Pino Suárez.
Perrito en vías de metro Constitución de 1917
Usuarios del Metro de la Ciudad de México reportan que: "Hay un perrito en las vías de la estación constitución de 1917, ya se le notificó a los policías pero no hacen nada. 😭"
Hay un perrito en las vías de la estación constitución de 1917, ya se le notificó a los policías pero no hacen nada. 😭 pic.twitter.com/cChOifpdZB— Michelleeee (@mmichelleeeee1) December 20, 2025
Tren para revisión en Línea 3
¿Qué pasa en Línea 3? El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informa acerca de una afluencia elevada en estaciones de la Línea 3, que va de metro Indios Verdes a metro Universidad.
Buen día, se retira un tren para revisión en la Línea 3, por lo que la marcha es lenta. En breve se normalizará la circulación de los trenes. Atiende las indicaciones del personal del Sistema, permite el libre cierre de puertas así como descender del vagón antes de ingresar.— MetroCDMX (@MetroCDMX) December 20, 2025
Retrasos de hasta 15 minutos en Línea 3
Usuarios Linea3 del Metro CDMX señalan que se reportan detenciones de hasta 15 minutos en estaciones de la Línea 3:"Más de 15 minutos que no sale un solo tren desde la terminal de Indios Verdes".
#Linea3 del @MetroCDMX detenida hace más de 15 minutos.— XHCanalla @soyuncanalla.bsky.social (@soyuncanalla) December 20, 2025
Más de 15 minutos que no sale un solo tren desde la terminal #IndiosVerdes
Inicio de operaciones del Metro HOY miércoles 26 de noviembre de 2025
El STC Metro informó que las 12 líneas iniciaron su servicio con normalidad, sin reportes mayores en los primeros minutos de operación. Se espera mayor afluencia conforme avanza la hora pico matutina.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. Temperatura en la Ciudad de México, Máx. 22° C Mín. 7° C pic.twitter.com/Gajl4rX0kR— MetroCDMX (@MetroCDMX) December 20, 2025