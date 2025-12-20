Retrasos e incidencia en Metro CDMX hoy sábado 20 de diciembre de 2025: Revisión de tren en Línea 3

Aquí encontrarás el minuto a minuto de las actualizaciones sobre tiempos de espera, retrasos, cierres, fallas y avisos oficiales en las 12 líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México.

Recuerda que el horario de servicio hoy sábado 20 de diciembre de 2025 es de 6:00 a 24:00 horas, según el STC. La Línea 1 opera con normalidad: tramo activo Pantitlán – Pino Suárez.