Logo Inklusion Sitio accesible
LogoFIA.png

Retrasos e incidencia en Metro CDMX hoy sábado 20 de diciembre de 2025: Revisión de tren en Línea 3

En este minuto a minuto EN VIVO de FIA te detallamos las incidencias, los retrasos y el estado de las líneas del Metro de la Ciudad de México.

Retrasos e incidencia en Metro CDMX hoy sábado 20 de diciembre de 2025
Qué pasa en el Metro CDMX hoy sábado 20 de diciembre de 2025|Arturo Engels
Notas,
Seguridad

Escrito por:  Arturo Engels

Con información de: Arturo Engels

Aquí encontrarás el minuto a minuto de las actualizaciones sobre tiempos de espera, retrasos, cierres, fallas y avisos oficiales en las 12 líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México.

Recuerda que el horario de servicio hoy sábado 20 de diciembre de 2025 es de 6:00 a 24:00 horas, según el STC. La Línea 1 opera con normalidad: tramo activo Pantitlán – Pino Suárez.

Retrasos e incidencia en Metro CDMX hoy sábado 20 de diciembre de 2025: Revisión de tren en Línea 3

Perrito en vías de metro Constitución de 1917

Usuarios del Metro de la Ciudad de México reportan que: "Hay un perrito en las vías de la estación constitución de 1917, ya se le notificó a los policías pero no hacen nada. 😭"

Tren para revisión en Línea 3

¿Qué pasa en Línea 3? El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informa acerca de una afluencia elevada en estaciones de la Línea 3, que va de metro Indios Verdes a metro Universidad.

Retrasos de hasta 15 minutos en Línea 3

Usuarios Linea3 del Metro CDMX señalan que se reportan detenciones de hasta 15 minutos en estaciones de la Línea 3:"Más de 15 minutos que no sale un solo tren desde la terminal de Indios Verdes".

Inicio de operaciones del Metro HOY miércoles 26 de noviembre de 2025

El STC Metro informó que las 12 líneas iniciaron su servicio con normalidad, sin reportes mayores en los primeros minutos de operación. Se espera mayor afluencia conforme avanza la hora pico matutina.

Tags relacionados
Metro CDMX SSC CDMX CDMX

Notas