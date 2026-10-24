¿Olvidas lavar el plato de tu perro o gato? En horas se forma una capa resbalosa que los enferma; conoce qué es

Lavar el plato de tu perro o gato solo cuando se ve sucio es una costumbre más común de lo que muchos dueños admiten. Sin embargo, esa textura resbalosa que sientes en el fondo del bebedero tras unas horas tiene nombre: biofilm, una comunidad de microbios que amenaza la salud de tu mascota apenas termina de comer.

¿Qué es esa capa resbalosa en el comedero y por qué sale tan rápido?

Ylenia Márquez Peña, académica de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, explica que el biofilm reúne bacterias, hongos y materia orgánica en superficies húmedas con poca higiene.

Apenas tu mascota lame su plato o bebe agua, los microorganismos colonizan el recipiente en cuestión de horas. Esta mezcla de agua, proteínas, ácidos nucleicos y lípidos a veces cambia de color o suelta mal olor, pero también puede ser transparente y pasar desapercibida.

Del mal aliento a infecciones: así afecta a tus mascotas y a tu salud

Dejar que tu perro o gato coma sobre esta suciedad —o muerda juguetes sin lavar— lleva los microbios directo a su hocico. Márquez Peña advierte que la boca ofrece el ambiente ideal para que estos gérmenes se propaguen, lo que provoca infecciones orales importantes y ese mal aliento que muchos dueños ven como algo normal.

Además, bacterias como Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus pseudintermedius se alojan en los trastes y detonan males gastrointestinales o respiratorios. En la medicina humana, los biofilms se vinculan con caries, periodontitis, otitis media e infecciones óseas, pulmonares u hospitalarias, aunque no provengan directamente del comedero de tu mascota.

El biofilm es una comunidad de microbios formada por hongos, bacterias y materia orgánica que suele formarse en los trastes de agua o comederos de los animales de compañía. #ExpertaUNAM comparte algunas medidas de higiene para prevenirlo > https://t.co/MsVxIxWEeK https://t.co/m9B15lWxau — UNAM (@UNAM_MX) October 23, 2026

El error en el fregadero y cómo limpiar sus trastes a diario

Para cortar el riesgo en casa, la especialista de la UNAM recomienda aplicar estas medidas de higiene: