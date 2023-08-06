¿Qué pasará con el caso de María Fernanda, mexicana encontrada muerta en Berlín?

María Fernanda Sánchez Castañeda, la joven mexicana que estaba desaparecida en Berlín, Alemania, fue encontrada muerta ayer sábado, alrededor de las 15:30 horas, tiempo local, en un canal en el barrio de Adleshof, en la capital del país germano.

La policía local aseveró a través de su cuenta oficial de Twitter que un transeúnte reportó el cuerpo sin vida de la mujer de 24 años, quien desapareció el 22 de julio pasado. Detalló que “con el conocimiento actual, no se puede asumir ninguna culpa de terceros”.

#UPDATE

Die Vermisste wurde heute Nachmittag von einem Passanten leblos im Teltowkanal in #Adlershof aufgefunden.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen ist nicht von einem Fremdverschulden auszugehen. Unsere #Kripo ermittelt.#Danke für Ihre Unterstützung.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) August 5, 2023

Realizarán autopsia a María Fernanda

Este domingo, la policía de Berlín explicó que una autopsia sería el siguiente paso para esclarecer el fallecimiento de María Fernanda Sánchez. La vocería del departamento policial agregó que este procedimiento probablemente sea realizado en los días siguientes.

“Se ha abierto una investigación sobre la muerte. La causa de la muerte se aclarará en el curso de una autopsia”, aseveró una vocera de la policía de Berlín a la agencia Reuters. Reiteró que hasta este momento no se puede establecer una influencia externa en el fallecimiento de María Fernanda.

¿Quién era María Fernanda?

María Fernanda Sánchez Castañeda tenía 24 años de edad. Desde hace cinco meses estaba viviendo en Berlín, Alemania, para estudiar una maestría en Diseño de Nuevos Medios en la Universidad Europea de Ciencias Aplicadas.

La policía de Berlín emitió un comunicado con la imagen de la joven. Explicó que ella dejó su apartamento en la comunidad de Büchnerweg y no volvió. La dependencia agregó que Sánchez Castañeda estaba “en una situación psicológica excepcional”.

Amigos de Maffy, como era apodada de cariño por sus seres queridos, organizaron grupos de búsqueda que repartieron volantes con la información de la joven en diversas calles y hospitales.

La policía internacional Interpol emitió una ficha amarilla de búsqueda para solicitar apoyo a los países miembros con el fin de encontrarla.

Tras ser hallada, la familia de María Fernanda emitió un comunicado divulgado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la cual agradeció la solidaridad y pidió respeto a la memoria de la joven.

📄 A través de la SRE, la familia de María Fernanda comparte que fue hallada sin vida en Alemania.https://t.co/fkeBO3Ob8J pic.twitter.com/VnO61flUIc — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) August 5, 2023

“Agradecemos el apoyo y la solidaridad. Pedimos respeto a la memoria de nuestra hija, a nuestro duelo y a nuestra privacidad. Agradecemos su discreción y comprensión”, aseveró la familia Sánchez Castañeda.

