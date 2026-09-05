¿Qué pasará con el hijo de Jonathan Meléndez? Tiene 6 años y es el único sobreviviente del multihomicidio en Atizapán

El asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, y el de su familia, cimbró a todo México por la magnitud del ataque.

Cuando se pensaba que todos los que estaban en el departamento de Zona Esmeralda habían muerto, las autoridades confirmaron que un pequeño niño de tan solo 6 años se encontraba vivo.

¿Cómo fue el ataque al tecladista de Camilo Séptimo?

Un departamento en la zona de Bosque Esmeralda , Atizapán, se convirtió en el escenario de un crimen contra una familia.

Diego Sebastián “N” fue identificado como el presunto responsable de acabar con la vida de Jonathan Meléndez, su esposa Ana Paula con meses de embarazo, su hija de tres años, Aleyda Romero y la mascota de la familia.

Un comunicado de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) señala que el presunto responsable sometió a las víctimas y las inmovilizó con cinchos de plástico y cinta adhesiva industrial.

Posteriormente, habría utilizado un arma de fuego con silenciador para dispararles y matarlos.

Elementos de la #FiscalíaEdoméx cumplimentaron órdenes de aprehensión en contra de Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, presuntos responsables de los hechos delictivos de homicidio calificado cometido en agravio de 2 o más personas, interrupción del embarazo de una femenina con… pic.twitter.com/us6ZfvPZXp — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) September 5, 2026

¿Cómo sobrevivió el niño de 6 años al ataque?

Los primeros reportes de las autoridades señalan que el niño de 6 años, hijo de Jonathan y Ana Paula, se escondió en una de las habitaciones del departamento, debajo de la cama.

El menor de edad habría escuchado todo el crimen y no salió de su escondite. De hecho, se mantuvo bajo la cama hasta que llegaron los elementos de seguridad y lo encontraron.

¿Qué pasará con el niño de 6 años que sobrevivió al ataque?

Luego de ser encontrado por los elementos de seguridad y de conocer su identidad, el menor fue entregado a sus abuelos, quienes probablemente se quedarán con su custodia.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México entrevistará al niño para que de su versión de los hechos, pues su declaración es fundamental para entender el crimen. Sin embargo, deberá hacerlo en compañía de un adulto.

Además, será sometido a un tratamiento psicológico especializado, pues el haber sido testigo directo podría generarle un trauma emocional que afecte su bienestar y desarrollo personal durante el resto de su vida.

