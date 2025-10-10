Cae influencer “Wero Bisnero” por feminicidio de Renata “N” en Atizapán: intentó huir desnudo

Rodolfo “N”, creador de contenido de finanzas conocido como “Wero Bisnero” o “El Güero Bisnero”, fue detenido al ser presuntamente responsable del feminicidio de una mujer llamada Renata “N” en el municipio de Atizapán.

Los hechos ocurrieron en un fraccionamiento el 5 de octubre pasado, pero este jueves la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que un Juez con sede en Tlalnepantla decretó la legalidad de la detención de este hombre.

Caso Weero Bisnero: esto se sabe del feminicidio en Atizapán

Fuentes de seguridad consultadas por Fuerza Informativa Azteca (FIA) compartieron que el hombre vivía en una planta baja y la víctima en el piso ocho, donde al parecer agredió a la mujer frente a una niña de tres años.

Elementos de la Policía Municipal de Atizapán de Zaragoza fueron alertados sobre el reporte de una mujer tirada en el piso de la avenida Bosque Esmeralda Oriente, en el Fraccionamiento Loma Antigua, ubicado en la colonia Bosque Esmeralda.

Cuando llegaron vieron que Rodolfo “N”, quien se encontraba desnudo en la calle, y habría sido detenido momentos antes por un elemento de seguridad privada del Fraccionamiento, quien refirió que encontró a dicho sujeto en el pasillo de la Torre 3, ensangrentado y corriendo con un cuchillo en la mano en dirección a su domicilio ubicado en la planta baja del edificio, ya que minutos antes, habría atacado a una mujer.

Rodolfo “N”, alias “Wero Bisnero” intentó quemar su ropa

De acuerdo con las fuentes consultadas, Rodolfo “N”, una vez cometida la agresión, bajó corriendo del piso ocho y se quitó la ropa que traía, la cual estaba cubierta de sangre e intentó quemarla en el horno de su departamento.

El sujeto intentó escapar ya sin ropa en su camioneta, pero para ese momento el personal de seguridad privada ya había llamado a los policías municipales por el reporte de una discusión en uno de los pisos del edificio.

Personal de seguridad privada del Fraccionamiento bajó la pluma para que no huyera y fue cuando los policías municipales lograron detenerlo.

Quema casa para ocultar feminicidio de Erika, ya está detenido

¿Qué pasará con “Wero Bisnero” tras acusación por feminicidio de Renata “N”?

En audiencia inicial celebrada en los Juzgados de Tlalnepantla, la Fiscalía del Estado de México realizó formulación de imputación contra el influencer, por lo que un juez después de revisar los datos aportados decretó como legal la detención de este sujeto, además de que impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó el próximo 11 de octubre del 2025 para la continuación de la audiencia para determinar su situación jurídica.

Rodolfo “N” se encuentra internado en el Centro Preventivo y de Reinserción Social de Tlalnepantla de Baz, y en caso de ser considerado culpable, el detenido podría alcanzar una pena mínima de 40 años de prisión y/o prisión vitalicia.

“Un Juez del Poder Judicial del Estado de México, Distrito de Tlalnepantla, impuso prisión preventiva a Rodolfo “N” por su probable intervención en el hecho delictuoso de feminicidio, en agravio de Renata “N”.

“En audiencia inicial de formulación de imputación, el juzgador calificó de legal la detención y autorizó el plazo de 144 horas para determinar la situación jurídica de Rodolfo “N”; así como señaló las 12:00 horas del 11 de octubre para la audiencia de prórroga del plazo constitucional.

“El 5 de octubre en una vivienda ubicada en Atizapán, Rodolfo “N” habría agredido con un objeto cortante a la víctima, quien falleció; después él intentó huir”, informó el Poder Judicial del Estado de México.