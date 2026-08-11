Ponen fin a las escuelas militarizadas; esto pasará con 26 planteles bajo este esquema según la SEP

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció el pasado 10 de agosto que el modelo de escuelas militarizadas desaparecerá definitivamente del sistema educativo nacional a partir del siguiente ciclo escolar, correspondiente al 2026-2027, tras la decisión de garantizar espacios libres de violencia y alinear la enseñanza de los jóvenes al marco legal vigente en México.

Actualmente, operan en 26 planteles bajo este esquema en distintas regiones del país, donde las autoridades federales ya iniciaron una transición en coordinación con los gobiernos estatales para transformar la organización y el enfoque de estas instituciones, las cuales ahora adoptarán un nuevo modelo con un carácter cívico y humanista.

¿Por qué desaparecen las escuelas militarizadas?

El titular de la dependencia detalló que este concepto no figura en ninguna ley que regule la enseñanza pública del país, por lo que, bajo la justificación de mantener una "estricta disciplina", llegaron a presentarse practicas inaceptables, las cuales ahora ninguna institución podrá utilizar como fachada para encubrir posibles actos de abuso o maltrato contra los menores de edad.

¿Cómo será la transición para los estudiantes de escuelas militarizadas?

A través de un comunicado, la dependencia federal aclaró que la medida no consiste en un simple cambio de nombre, sino en una reestructuración profunda para proteger a los alumnos actuales y aprovechar el prestigio de las comunidades académicas; la transformación contempla las siguientes acciones:



Modificación integral de los planes de estudio

Rediseño de la organización escolar y administrativa

Fomento de principios sustentados en el humanismo mexicano

Continuidad de la oferta académica para no dejar a los jóvenes sin opciones

Asimismo, detallaron que las autoridades federales mantienen mesas de trabajo y diálogo constante con los gobiernos locales como Aguascalientes, Zacatecas, Nuevo León y Guanajuato, donde el objetivo es concretar el cambio de manera armónica, priorizando el bienestar de los estudiantes.

#TuSecretarioInforma🗞️ | En la #MañaneraDelPueblo, el maestro @mario_delgado señaló que en el ciclo escolar 2026-2027 no habrá escuelas denominadas “militarizadas”, ya que este concepto no está contemplado en ninguna ley como modelo educativo. 🏫🎯



Precisó que la educación… pic.twitter.com/aML5c108Z5 — SEP México (@SEP_mx) August 11, 2026

¿Quién asumirá el control de las escuelas militarizadas?

A partir de ahora, la formación de corte militar le corresponderá únicamente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) para estudiantes de nivel medio superior, optando solamente por la preparación técnica y operativa de las nuevas generaciones que se unirán a las filas del Ejército Mexicano o la Guardia Nacional.