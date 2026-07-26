Caso Dafne Quintos: ¿Quién regula las escuelas militarizadas en México? Lo que debes saber

El caso de Dafne Quintos, menor de 13 años que murió en un campamento de verano militarizado en Ciudad Madero, Tamaulipas, puso sobre la mesa un debate: ¿quién regula las escuelas militarizadas en México?

La menor perdió la vida dentro de la Academia Militarizada Marina Doenitz, donde fue inscrita. Dafne quería ser médica veterinaria y ahora su mamá Alejandra exige justicia para que el caso no quede impune y se esclarezcan los hechos.

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¿El Ejército regula la escuela militarizada donde murió Dafne Quintos?

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) se pronunció este sábado 25 de julio de 2026 sobre el caso de Dafne Quintos, quien era del El Mante, Tamaulipas.

En un comunicado, afirmó que actualmente "no guarda relación alguna" con la academia donde murió la menor y " ni con algún otro plantel de este tipo".

Incluso señaló que "carece de facultades para autorizar, supervisar, inspeccionar o regular el funcionamiento de instituciones educativas de esta naturaleza".

Lo anterior, mencionó, de conformidad con el Reglamento Interior de la a dependencia expedido por la Presidencia de la República en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2008 "donde se derogó cualquier disposición administrativa que contraviniera este ordenamiento".

El Artículo 70 del Reglamento Interior de la Defensa indica que corresponde a la Dirección General de Educación Militar y Rectoría de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea:

Regir el funcionamiento del sistema educativo militar



Proponer la creación, modificación, receso o reactivación de cursos o instituciones educativas militares



Efectuar la supervisión pedagógica, académica y administrativa a las instituciones educativas militares, y la evaluación institucional del sistema educativo militar



Acreditar y certificar los estudios realizados en el sistema educativo militar y revalidarlos ante el sistema educativo nacional



Ejercer el control académico del personal militar que realiza estudios en instituciones públicas y privadas, nacionales y en el extranjero

El reglamento detrás de los planteles militarizados en México

En México existen escuelas que dicen enseñar bajo una disciplina militar, pero estos planteles deben estar a una legislación para poder operar.

El 24 de mayo de 1943 se publicó el Reglamento para el Funcionamiento de las Academias Particulares de Tipo Militar, pero ¿qué indica este documento? En el Artículo 1 de este reglamento se menciona que:

"Serán consideradas como academias particulares de tipo militar, autorizadas para el uso de esta denominación, las escuelas particulares encargadas de impartir la educación Primaria, Secundaria, Vocacional o de Bachilleres, Normal, Técnica y Profesional o de Preparación especial que, llenando los requisitos que para las escuelas de la materia prescribe el Reglamento respectivo, cumplan con las normas que les señala éste y sean admitidas por la Secretaría de la Defensa Nacional"

Con bases en este reglamento, que sigue publico en internet, la Secretaría de la Defensa Nacional, según el Artículo 2, "será el único organismo capacitado para conceder autorización de establecimiento o transformación de planteles educativos civiles dentro del régimen militar", que cumplan con los requisitos siguientes:

