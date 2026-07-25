Caso Dafne: SEP condena el maltrato infantil y aclara que la educación militarizada no esta permitida

Tras la muerte de Dafne durante su estancia en un campamento militarizado de verano en Tamaulipas, la Secretaría de Educación Pública (SEP) condenó cualquier acto de maltrato, abuso o violencia contra los menores, y reiteró que la llamada educación militar no esta autorizada en escuelas de educación básica.

SEP rechaza abusos bajo la llamada educación militar

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, expresó que: "Resulta inadmisible que, bajo una supuesta "educación militar", se pretendan justificar, normalizar u oculatar actos de abuso, violencia, maltrato o prácticas que atenten contra la integridad física, psicológica o emocional de las personas menores de edad".

La SEP explicó que de acuerdo con las disposiciones constitucionales y legales vigentes, la educación militar está destinada exclusivamente a la formación del personal de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional (GN), impartida solamente por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

🔴 #SEPInforma | Condenamos cualquier tipo de maltrato que vulnere la dignidad y los derechos de las niñas, niños y adolescentes.



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En este sentido, precisó que no existe nunguna disposición legal, criterio institucional o marco regulatorio que autorice o regule la impartición de educación militar en escuelas de educación básica, por lo que ningún plantel de este nivel puede tener autorización, que permita ofrecer este tipo de enseñanza.

Además reiteró que no está autorizada la prestación del servicio educativo bajo la denominación "militarizada", "militar" o "castrense", que se refiera a la disiplina de carácter militar.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), la impartición de educación militar en instituciones de educación básica resulta incompatible con los objetivos que rige dicho tipo educativo, ya que la educación militar tiene como finalidad la formación y la preparación del personal destinado al cumplimiento de las funciones de las Fuerzas Armadas y de la GN.

Respecto a la institución involucrada en los presuntos actos violatorios de derechos humanos, la autoridad educativa de Tamaulipas iniciará las medidas necesarias para garantizar la protcción de los derechos de los menores.

¿Qué le pasó a Dafne Zapata?

Dafne vivía en Ciudad Mante, Tamaulipas, el pasado lunes 13 de julio salió de su casa para dirigirse a un campamento de verano de la Academia Militarizada de Marina Doenitz, en Ciudad Madero.

Sin embargo, al día siguiente, la familia fue informaada de que Dafne se había desmayado durante un ejercicio por lo que nececitaba de atención médica. Personal de la academia le envió un video a la madre de la menor, Alejandra Quintos, donde Dafne decía que estaba bien.

El 16 de julio, nuevamente recibieron una llamada por parte de la academia mencionando que Dafne tenía tos, vómito e incontingencia por lo que decidieron bañarla, momentos después se desvaneció dejando de presentar signos vitales.