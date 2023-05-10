Biden da a conocer nuevas reglas para los migrantes que intentan ingresar a Estados Unidos

La administración de Joe Biden publicó nuevas reglas de asilo para migrantes que entrará en vigor a partir del 12 de mayo, un día después de que se levante el Título 42 y que sea reemplazado por el 8, por lo que muchos se preguntan qué pasará con los migrantes ante esta nueva ley.

Con la entrada en vigor del Título 8 se aplicarán medidas más severas para evitar que más migrantes indocumentados crucen la frontera sur de Estados Unidos, una de las principales es que todos aquellos que crucen la frontera de manera irregular, no serán elegibles para solicitar protección bajo asilo político.

El fin del #Título42 no significa que #EstadosUnidos abra sus fronteras a los #migrantes.



El Secretario de Seguridad Nacional advierte que ahora las medidas contra la #migración ilegal son más duras.https://t.co/koiw8pS4gi pic.twitter.com/1RiznZqx6J — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 10, 2023

El gobierno estadounidense recomendó a los migrantes que pretenden cruzar a Estados Unidos, hacerlo por la vía legal utilizando la aplicación CBP One para solicitar una cita, en la que le informarán cuándo, a qué hora y por qué puerto podrá ingresar al país.

“La regla también determina que un migrante que cruza de manera irregular no es elegible para pedir asilo en Estados Unidos si no solicitó protección en un tercer país, a excepción de cuando un migrante lo hizo en otro país y fue denegado”.

Los EE.UU. continuará haciendo cumplir las leyes migratorias del país. La frontera no está abierta a la inmigración ilegal y las leyes migratorias de los EE.UU. siguen vigentes y se aplican estrictamente, aún con el fin de la orden de salud pública conocida como el Título 42. pic.twitter.com/QpGiLQtmHm — CBP (@CBP) May 10, 2023

La ley se aplicará a todas las personas que entren de manera ilegal o que se presenten a uno de los puertos de entrada sin tener la cita correspondiente a través de la app.

México seguirá aceptando 30 mil migrantes expulsados mensualmente de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití tras el Título 42.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, en el último año se incrementaron en un 70 por ciento la capacidad de vuelos de repatriación de migrantes indocumentados, y se espera que esta cifra aumente bajo el Título 8.

Ante la preocupación de una nueva crisis migratoria en la frontera entre México y Estados Unidos, el Departamento de Seguridad tiene 24 mil agentes en los límites de ambos países, para cuidar la zona.

“Más de 140 miembros del personal federal, incluidos del DHS, USCIS y el Departamento de Estado, así como personal de la OIM y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, se desplegarán para apoyar las actividades de los centros”, compartió Estados Unidos en un comunicado.

¿Qué es el Título 8 en Estados Unidos?

De acuerdo con la nueva medida, los migrantes que sean detenidos cruzando ilegalmente la frontera sur de Estados Unidos, podrán ser arrestados y procesados para una deportación rápida, o enfrentar un proceso penal.

Las autoridades estadounidenses tomaron la decisión de aplicar el Título 8 ante la espera de un aumento considerable de migrantes, después del 11 de mayo.

