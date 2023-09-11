Cronología: Así fueron los 149 minutos de terror durante los atentados del 11 de septiembre en EU

El martes 11 de septiembre de 2001 comenzaba como un día típico, con cielos despejados para la aviación en Estados Unidos. Sin embargo, el secuestro de aviones que terroristas estrellaron en las Torres Gemelas de Nueva York cimbró no sólo a dicha nación, sino que provocó cambios en el mundo entero.

Esa mañana, 19 sujetos relacionados con el grupo terrorista Al-Qaeda secuestraron al menos cuatro aviones comerciales. Dos de ellos: el vuelo 11 de American Airlines y el vuelo 175 de United Airlines fueron impactados en los dos rascacielos más relevantes del World Trade Center (WTC) en Manhattan.

Mientras que el vuelo 77 de American Airlines impactó en un costado del edificio del Pentágono. El vuelo 93 de United Airlines cayó en un campo cerca de la comunidad de Shanksville, Pensilvania, después de que los pasajeros se enteraran de lo que ocurrió en Nueva York e intentaron recobrar el control de la aeronave.

¿Dónde estaban las Torres y quién era su dueño?

Las Torres Gemelas de Nueva York fueron inauguradas en abril de 1973. Estaban localizadas en la parte suroeste de Manhattan, cerca de la costa con el río Hudson y a unas cuadras de la parte noroeste de Wall Street.

Cada uno de los rascacielos contaba con 110 pisos y estaba dividido en el 1 WTC, o Torre Norte, y 2 WTC, o Torre Sur. La primera torre alcanzaba 537 metros de altura, debido a que tenía instalada una antena de telecomunicaciones, mientras que la torre sur tenía 415 metros de altura.

La Autoridad del Puerto de Nueva York y Nueva Jersey ordenó la construcción del complejo del World Trade Center, la cual es una agencia corporativa fundada en 1921 entre los estados de Nueva York y Nueva Jersey.

En junio de 2001, el empresario estadounidense Larry Silverstein firmó un contrato de arrendamiento de las Torres Gemelas, así como de los edificios cuatro y cinco del WTC de Nueva York durante 99 años, el cual cubría un área de 40 mil metros cuadrados para administrarlo y operarlo.

¿Cuánto tardaron en desplomarse en los atentados del 9/11?

El vuelo 11 despegó a las 7:59 horas del aeropuerto Logan de Boston. A las 8:46 horas con 40 segundos del 11 de septiembre de 2001, impactó la Torre Norte del WTC en Nueva York entre los pisos 93 y 99.

En otra terminal del mismo aeropuerto de Boston, el vuelo 175 despegó a las 8:14 horas. A las 9:03 horas chocó contra los pisos 77 y 85 de la Torre Sur. Los choques provocaron incendios avivados por el combustible de ambos aviones, que dañó los soportes de hierro de las construcciones.

A las 9:59 horas, la Torre Sur, la segunda impactada ese 11 de septiembre de 2001, colapsó, tan sólo 56 minutos después del choque del Boeing 757. Lo mismo pasó en la Torre Norte a las 10:28 horas, tras una hora y 42 minutos de recibir el golpe de la aeronave de pasajeros.

Los ataques del 11 de septiembre de 2001 mataron a 2 mil 977 personas: 2 mil 753 en Nueva York, 184 en el avión impactado en el Pentágono y 40 que murieron en el vuelo 93, de acuerdo con el Museo y Memorial del 9/11.

