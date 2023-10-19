Daniel Bisogno revela que fue operado; ¿por qué fue hospitalizado?

El conductor del programa Ventaneando, Daniel Bisogno, reveló este jueves 19 de octubre de 2023 que tuvo que someterse a una cirugía, en la cual le retiraron la vesícula.

El presentador también conocido con el apodo de “El Muñeco” publicó algunos mensajes en su cuenta de la red social X, antes conocida como Twitter, donde aseveró que este procedimiento se lo pidieron los doctores.

¿De qué operaron a Daniel Bisogno?

Daniel Bisogno mencionó que los médicos le comentaron que “era mejor retirar la vesícula para que todo estuviera bien. Y eso fue exactamente lo que pasó, combinado con las vacaciones que voy a tomar”, afirmó.

Cabe recordar que en junio pasado, el célebre presentador reveló que sufrió de várices en el esófago. El conductor agregó que previamente había mencionado a Pati Chapoy que se realizaría pruebas periódicas médicas para asegurarse de que está en buena salud.

Decidieron los doctores que era mejor retirar la vesícula para que todo estuviera bien. Y eso fue exactamente lo qué pasó combinado con las vacaciones qué voy a tomar. Les suplico no inventar más patrañas,los quiero culeyes cualquier duda extra ya saben que en @VentaneandoUno . — DANIEL BISOGNO (@DaniBisogno) October 19, 2023

¿Por qué se realiza una operación de vesícula?

Una cirugía de vesícula es realizada en caso de que los pacientes presenten molestias como dolor. También suele ser extirpada en caso de que la vesícula biliar no funcione de forma correcta.

La vesícula está localizada debajo del hígado y almacena bilis, una sustancia empleada por el cuerpo para ayudar a digerir las grasas en el intestino delgado, de acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

En ocasiones, este órgano es afectado por los cálculos biliares, que son depósitos sólidos al interior de la vesícula, que pueden formarse por colesterol o por bilirrubina, esto cuando los glóbulos rojos de la sangre se destruyen y existe mucha bilirrubina en la bilis.

El mismo organismo de la Unión Americana menciona que las personas con ciertos factores pueden ser propensos a la formación de cálculos biliares:

