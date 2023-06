Entre lágrimas, Daniel Bisogno narra la despedida con su hija antes de ser operado

Daniel Bisogno, uno de los personajes más importantes de la televisión mexicana, atravesó momentos de salud muy complicados en los últimos días, los cuales estuvieron provocados por un cuadro hepático que derivó de várices en el esófago. Esta enfermedad llevó al conductor de Ventaneando a terapia intensiva en el hospital y le causó uno de los miedos más intensos en su vida.

Tras pasar los momentos más duros de su padecimiento, Bisogno comenzó su recuperación en casa, donde platicó con su compañera y amiga, Pati Chapoy, para después dar una entrevista emitida a través de su programa en Azteca Uno, y que en distintos espacios de TV Azteca se han recuperado.

Entre los momentos más desgarradores que contó Daniel Bisogno durante la plática, el que provocó las lágrimas y su voz entrecortada fue cuando narró la despedida con su hija, Michaela, justo antes de entrar al quirófano para tratar su enfermedad.

“Yo no podía dejar de pensar en que en una de esas a lo mejor no volvía a salir, porque uno no tiene la vida comprada y cuando estás con una cosa como esa y en lo primero que pensé fue en Michaela”, afirmó el actor referente en el mundo del espectáculo.

La desgarradora despedida de Daniel Bisogno con su hija antes de entrar a quirófano

El actor describió cómo tomó a su pequeña hija, quien no entendía por completo lo que estaba sucediendo, y le refrendó el amor que siente por ella, siempre con un nudo en la garganta, además de lo importante que fue su llegada al mundo.

“Tuve el tiempo de decirle: ‘ven gordita, papito va a entrar al hospital, pero no quiero que nunca se te olvide... que jamás vas a encontrar a una persona que te ame tanto como yo... y que tú me hiciste la persona más feliz del mundo al llegar. Quiero que seas feliz, quiero que siempre rías, quero que estés contenta”.

Daniel Bisgno sobre su enfermedad: “Estaba desangrando por dentro”

En la misma entrevista, Daniel Bisogno platicó cómo empezó a agravarse el cuadro hepático y el momento en que fue insostenible ingresar el hospital, pues no tenía síntomas graves que lo obligaran a acudir al médico, hasta que en la semana en que fue internado tuvo una deposición en el baño con sangre, posteriormente agravados por vómito con un coágulo.

Pati Chapoy, comprendiendo la situación, le respondió: "¡Daniel, pero te estabas desangrando!”, por lo que habló con la madre de su hija, Christina, y fue llevado a urgencias para solucionar el grave momento que pasó.