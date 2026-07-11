Brutal choque en presunta carrera clandestina deja 4 muertos en Nuevo León

Un grave accidente ocurrió la noche de ayer viernes en Carretera nacional, en Santiago, Nuevo León, donde este hecho dejó un saldo de cuatro personas muertas y una mujer en el hospital. aquí los detalles de este choque.

Lo que inició como una noche de tránsito habitual terminó en una escena desoladora en el kilómetro 259. El reporte del accidente llegó a las autoridades a las 22:54 horas, activando de inmediato a las unidades de Protección Civil.

Se presume que las víctimas participaban de carreras clandestinas

Al arribar al punto señalado, los rescatistas se encontraron con un panorama complejo. Según los datos que han comenzado a trascender, todo apunta a que los ocupantes de un vehículo particular participaban en carreras clandestinas —conocidas como "arrancones"— sobre esta importante vía.

La fuerza del choque fue tal que uno de los automóviles involucrados quedó totalmente destrozado, partiéndose en dos fragmentos tras perder el control en una curva.

#CDMX | Carro afecta la circulación en la rama de Circuito Azteca dirección San Jerónimo



La Autopista Urbana Sur reportó un carro detenido a la altura de rampa de entrada Circuito Azteca dirección San Jerónimo, sin embargo reveló que ya se encuentra una unidad de apoyo en sitio.… pic.twitter.com/8hSQz9aycS — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 11, 2026

El vehículo, que presuntamente viajaba a una velocidad mayor a la permitida, cruzó el camellón central y terminó invadiendo los carriles contrarios, donde colisionó de frente contra una camioneta Audi. El impacto resultó tan seco que los ocupantes del primer coche salieron disparados sobre el pavimento, perdiendo la vida en el lugar.

Conductora de camioneta impactada logró sobrevivir

Ángela Lizeth González Munguía, quien conducía la camioneta impactada, logró sobrevivir al siniestro. Paramédicos de Protección Civil de Santiago la estabilizaron en la zona antes de trasladarla de urgencia a un hospital, donde recibe atención por las heridas sufridas.

Durante la madrugada del sábado, mientras las autoridades realizaban las maniobras periciales y el retiro de las unidades siniestradas, la circulación en la zona permaneció cerrada. Fue hasta las 03:00 horas cuando las labores concluyeron.

