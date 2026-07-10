Agua contaminada en Guadalajara: alertan por metales pesados y bacterias
Un análisis realizado en cinco municipios encontró contaminación en el agua potable y advirtió riesgos para la salud, especialmente en grupos vulnerables.
Un estudio presentado en el Congreso de Jalisco encendió las alertas sobre la agua contaminada en Guadalajara, luego de analizar 184 muestras tomadas en 90 colonias de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco. El informe detectó la presencia de plomo, mercurio, aluminio, bacterias coliformes, fluoruros y nitratos, además de que el 93% de las muestras no tenía cloro residual, un elemento clave para la desinfección del agua.
Especialistas advirtieron que consumir esta agua podría provocar enfermedades neurológicas, renales, óseas y gastrointestinales, por lo que recomendaron evitar beberla directamente de la llave mientras se atiende el problema. Tras conocer el estudio, el SIAPA informó que trabaja junto con autoridades estatales y municipales en una estrategia para mejorar la calidad del suministro.