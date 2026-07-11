Hallan cuerpo de persona flotando en la presa en Naucalpan, Edomex

Autoridades de Protección Civil y Bomberos localizaron el cuerpo de un hombre que habría caído a la presa Los Cuartos, ubicada en Naucalpan, Estado de México. Lo anterior luego de reportes de vecinos.

Una vez que las autoridades recibieron la alerta por parte de vecinos de la colonia San Rafael Chamapa, unidades de Protección Civil arribaron al lugar y comenzaron la búsqueda donde horas después de la búsqueda hallaron al hombre de alrededor de 46 años, quien lamentablemente ya no contaba con signos vitales.

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Los hechos ocurrieorn alrededor de las 19:00 horas del viernes, cuando vecinos reportaron que había un cuerpo flotando. Policías de la Guardia Municipal, que llegaron y acordonaron la zona en espera del arribo del equipo de PCyB.

Será la Fiscalía la que investigue y determine las causas del deceso del hombre aunque podría estar relacionado con la sprecipitaciones que ocurrieron en Naucalpan, pese a que no hubo lluvias intensas.

Recomendaciones si vives cerca de una presa en temporada de lluvias

Si vives cerca de una presa, es fundamental que te mantengas informado constantemente sobre los comunicados oficiales de las autoridades de Protección Civil respecto a los niveles de almacenamiento y posibles desfogues programados.

Asegúrate de tener preparada una mochila de emergencia con documentos personales, artículos de higiene, radio, linterna, baterías y agua embotellada, además de identificar de antemano la ruta de evacuación más cercana y el punto de reunión seguro fuera de la zona de riesgo.

Ante precipitaciones intensas, mantente atento a cualquier incremento inusual en el nivel del agua o sonidos de corrientes fuertes y, si las autoridades emiten una alerta de evacuación, actúa de inmediato sin intentar rescatar pertenencias materiales.

Evita a toda costa acercarte a las orillas de la presa o a los canales de desfogue durante la tormenta, ya que el terreno puede volverse inestable y el aumento repentino del caudal representa un peligro mortal para cualquier persona en la zona.

