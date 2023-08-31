Madre apuñaló a sus tres hijos en Las Condes, Chile; investigan posible parricidio

Las autoridades de Chile investigan un presunto parricidio, donde una madre habría quitado la vida a sus tres hijos de 11, 12 y 14 años de edad en el interior del departamento donde vivían en la comunidad de Las Condes.

El crimen ocurrió cerca de las 1:00 horas de la madrugada, tiempo local, de este jueves 31 de agosto de 2023, cuando el padre de la familia entró a la residencia y notó que sus hijos habían sido atacados con un cuchillo.

Al detectar esta situación, el hombre llamó a personal de emergencias de la Municipalidad de Las Condes, quienes a su vez contactaron a los Carabineros, el cuerpo policial de Chile. El padre también halló a su esposa, quien tenía “pocos signos vitales”, de acuerdo con las autoridades.

Conmoción nacional triple #parricidio y suicidio en la comuna de #LasCondes

El hecho se registró esta madrugada en la comuna de Las Condes, madre mata a sus 3 hijos de 11, 12 y 14 años para posterior suicidarse en su dpto.

En desarrollo.. pic.twitter.com/0c8gRKLzzq — Radio el Libertador Rancagua (@Rlibertador6) August 31, 2023

Al notar esta situación, el sujeto buscó brindarle ayuda a su pareja y hasta pidió auxilio a algunos de sus vecinos, pero la madre murió instantes después de ser hallada lesionada con un arma punzocortante.

Este crimen es investigado como un “triple parricidio (asesinato de un pariente próximo) con arma contante”, así como un posterior suicidio con la misma arma, aseguró a la cadena CNN Óscar Alvarado, prefecto jefe de la Brigada de Homicidios Metropolitana.

Lucían como una familia normal, aseguran vecinos

Los menores de edad de dicha familia salían a jugar y a correr los sábados y la pareja “se veía como un matrimonio normal”, afirmó María Eugenia Sánchez, conserje del edificio de departamentos en Las Condes, donde ocurrió el parricidio.

La trabajadora del lugar agregó, en declaraciones al portal local La Tercera, que estaba laborando cuando el padre de familia llegó a su casa “iba contento, como todos los días”. Sin embargo, cuando se dio cuenta de lo sucedido, bajó las escaleras “con una cara de que no sabía lo que había pasado”.

¿Dónde pedir ayuda al tener ideas suicidas?

Si tú o un ser querido experimentan ideas suicidas, contacta a especialistas como los disponibles en la Línea de la Vida: un centro telefónico que brinda ayuda en problemas de salud mental.

En el número telefónico 800 911 2000, las personas pueden encontrar atención a padecimientos como ansiedad, depresión o riesgo de quitarse la vida. El personal está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

