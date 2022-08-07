¿Qué pasó en Hiroshima y Nagasaki durante la Segunda Guerra Mundial?

El lanzamiento de las bombas atómicas en Nagasaki e Hiroshima, que pasó a la historia como uno de los sucesos más tragicos en Japón, pues acabó con la vida de miles de personas y destruyó las ciudades.

El lamentable suceso ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, lo cual puso fin al conflicto bélico unos días después con la rendición de Japón en 1945.

¿Quién ordenó el ataque a Hiroshima y Nagasaki?

Harry S. Truman, quien era el presidente de Estados Unidos en ese año, fue el que ordenó lanzar las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki.

Truman tomó la decisión con la intención de que Japón se rindiera, pues tras la derrota de Alemania buscaba que los japoneses dejaran de luchar para que la Segunda Guerra Mundial Terminara.

#HoyEnLaHistoria Hace 73 años Estados Unidos arrojaba la primera bomba atómica sobre la ciudad de Hiroshima. Fue bautizada “Little Boy” y liberó el equivalente a 12.500 toneladas de TNT. https://t.co/Wc2KPfPV4I pic.twitter.com/AJggR0HrvU — History Latinoamérica (@HistoryLA) August 6, 2018

¿Cómo ocurrieron los ataques en Nagasaki e Hiroshima?

El 6 de agosto de 1945 una bomba atómica llamada "Little Boy" fue lanzada por el avión de guerra estadounidense B-29 Enola Gay y arrasó la ciudad de Hiroshima, matando a aproximadamente 140 mil de una población estimada de 350 mil, con miles más muriendo más tarde por las lesiones y enfermedades relacionadas con la radiación.

Tres días después del ataque de Hiroshima, el 9 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó otra bomba atómica, de nombre "Fat Man" sobre Nagasaki , en el sur de Japón, matando instantáneamente a más de 75 mil personas.

Japón se rindió seis días después, el 15 de agosto, poniendo fin a la agresión militar que lo llevó a la Segunda Guerra Mundial.

Después de las bombas de Hiroshima y Nagasaki

Tras la destrucción de las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, las consecuencias permanecieron durante varios años más. Algunos desarrollaron enfermedades a causa de la radiación. Otros más permanecieron de por vida en hospitales por la gravedad de sus heridas.

Algunos sufrieron discriminación por su aspecto físico después de sobrevivir a las primeras y únicas.

Como cada año, Japón planeo conmemorar el aniversario de los bombardeos atómicos de Nagasaki e Hiroshima tocando campanas a la hora exacta en que ocurrieron los ataques.

