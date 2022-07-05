Qué se sabe de Bobby Crimo, presunto tirador de Highland Park

Robert E. Crimo III, de 21 años de edad y conocido como "Bobby Crimo”, es señalado por el tiroteo que se registró el Día de la Independencia en Highland Park, Illinois, con un saldo de al menos seis muertos y más de 20 heridos, pero qué se sabe del joven.

De acuerdo con la investigación, Crimo III abrió fuego poco después de las 10 de la mañana desde la azotea de un negocio cerca de la ruta del desfile por el Día de la Independencia con un "rifle de alta potencia".

Las autoridades identificaron a "Bobby Crimo" después del tiroteo en el Día de la Independencia y pidieron ayuda para localizarlo, diciendo que conducía un Honda Fit plateado de 2010, y finalmente fue detenido sin oponer resistencia.

En la última actualziación, el subdirector del Departamento del Sheriff del condado de Lake, Christopher Covelli, dijo que el joven planeó el ataque durante semanas. "Llevaba un rifle de alta potencia al desfile, accedió al tejado de una tienda a través de la escalera anti incendios y comenzó a abrir fuego contra los inocentes asistentes a la celebración por el Día de la Independencia".

Agregó que el sospechoso, que actuó solo, se vistió de mujer para esconder sus tatuajes faciales y su identidad. De acuerdo con Covelli, explicó que "Bobby Crimo" disparó más de 70 veces contra la multitud, había comprado el arma "legalmente" en Illinois.

Bobby Crimo, el rapero que hacía apología a la violencia

Medios locales en Estados Unidos revelaron que "Bobby Crimo" vive en Chicago, que es rapero y que acostumbraba a publicar canciones en sus redes sociales.

En los videos, el presunto autor del tiroteo en Highland Park hacía apología de las armas y de los tiroteos en las escuelas, como el ocurrido en Uvalde, Texas, hace varias semanas con un saldo de 21 muertos.

En uno de los clips, llamado “On my Mind” (En mi mente) se le ve vestido con un chaleco y un casco de operaciones militares en un salón de clases.

En un momento de la grabación, mete la mano en una mochila y, tras un corte a una pantalla en negro, se ve el aula en caos y al joven sonreír con malicia.

"Mis acciones serán valientes y mi pensamiento es innecesario. Sé lo que tengo que hacer, sé lo que implica, no sólo para mí, sino para todos los demás", canta en uno de los temas.

En otro video se ven dibujos animados de un pistolero con figura de palo, que se asemeja a la apariencia de Bobby Crimo, con equipo táctico que realiza un ataque con un rifle.

En la página de cine IMDB hay un perfil con el nombre de "Bobby Crimo” en el que se describe como un rapero, cantante, compositor, actor y director estadounidense de Chicago.

Según el Dayly Mail, el papá de Crimo III es propietario de una tienda de delicatessen y en 2019 se presentó como candidato a la alcaldía de Highland Park.