Putin amenaza a Occidente, desplegará misil hipersónico

El presidente Vladimir Putin dijo el domingo, Día de la Armanda Rusa que recibiría misiles de crucero hipersónicos Zircon en los próximos meses y que el área de su despliegue dependería de los intereses rusos.

El evento se llevó a cabo en la antigua capital imperial de San Petersburgo, Putin elogió al Zar Pedro el Grande por hacer de Rusia una gran potencia marítima. En su discurso, el presidente ruso nunca mencionó a Ucrania directamente.

⚓️ Today Russia celebrates #NavyDay, July 31, by tradition on the last Sunday of this summer month.



For 3️⃣2️⃣6️⃣ years the Navy safeguarded our nation's interests and borders.



Learn more about the Navy's history, traditions and capabilities 👉 https://t.co/BzSrbjlG9A pic.twitter.com/WWupnm1Hfi — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) July 31, 2022

Pero el jefe del Kremlin dijo que había firmado una nueva doctrina naval, cuyos detalles no fueron publicados, y promocionó los misiles de crucero hipersónicos Zircon como únicos en el mundo.

El presidente ruso supervisó el desfile naval, en el que participaron 40 buques y submarinos, así como a unos 3,500 elementos. Ante los asistentes Putín dijo: “La Patria es una noción sagrada para todos nosotros, y defenderla es un deber y el sentido de la vida para cada uno de nosotros” y anunció una nueva doctrina naval, motivada por los cambios geopóliticos derivados de la invasión a Ucrania.

Russia’s President Vladimir Putin and high-rank military officials greet sailors, who line up aboard frigate Admiral Gorshkov during a parade marking Navy Day in Saint Petersburg, Russia July 31, 2022. REUTERS/Maxim Shemetov|MAXIM SHEMETOV/REUTERS

La nueva doctrina naval marca las fronteras y zonas de los intereses rusos en la zona ártica, en las aguas de los mares Negro, de Ojotsk y de Bering, así como los estrechos del Báltico y las Kuriles.

También incluye la ampliación de su potencial naval incluyendo barcos civiles y sus tripulaciones.

Las armas hipersónicas pueden viajar a nueve veces la velocidad del sonido, y Rusia ha realizado lanzamientos de prueba anteriores del Zircon desde buques de guerra y submarinos durante el año pasado.

En su discurso, Putin dijo que la entrega de estos misiles a las fuerzas armadas rusas comenzará en los próximos meses y que la fragata Almirante Gorshkov será la primera en entrar en servicio de combate con estas armas a bordo a las que llamó "formidables".

En una velada amenaza a Occidente, Putin dijo que la capacidad de la armada rusa le permite "responder a la velocidad del rayo a todos los que deciden infringir nuestra soberanía y libertad", dijo el mandatario ruso.

