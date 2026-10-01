¿Qué significa Rachel? La historia detrás del huracán que amenaza al pacífico

El nombre de "Rachel" tiene un significado que contrasta con la fuerza del fenómeno meteorológico que hoy lo lleva: su origen se encuentra en el hebreo y se traduce como “oveja”; sin embargo, el ciclón que avanza sobre el océano Pacífico está lejos de ser inofensivo: alcanzó la categoría 3 en la escala Saffir-Simpson y mantiene en alerta a varias entidades por las lluvias, los fuertes vientos y el oleaje que provocará.

La coincidencia entre un nombre asociado con un animal y un huracán con vientos sostenidos de 165 kilómetros por hora es llamativa, pero ¿qué significa?

¿Qué significa el nombre Rachel y cuál es su origen?

Rachel proviene del hebreo רָחֵל (Rahel), cuyo significado es “oveja”. En español, su variante más conocida es Raquel, un nombre que ha permanecido vigente durante generaciones y que tiene una importante presencia en las tradiciones religiosas.

En la Biblia, Raquel aparece en el Antiguo Testamento como esposa de Jacob y madre de José y Benjamín. Su historia la convirtió en una figura reconocida dentro del judaísmo y el cristianismo, mientras que su nombre se extendió con distintas variantes por diversas regiones del mundo.

Con el paso del tiempo, Rachel se incorporó a la cultura angloparlante y alcanzó una notable presencia en la literatura, el cine y la televisión. Entre los personajes más conocidos se encuentra Rachel Green, interpretada por Jennifer Aniston en la serie Friends, que contribuyó a mantener el nombre en el imaginario popular.

¿Qué estados tendrán lluvias por el huracán "Rachel"?

Los efectos del ciclón se harán sentir principalmente en Baja California Sur y Sinaloa, donde se pronostican lluvias intensas, con acumulados de entre 75 y 150 milímetros.

También se esperan precipitaciones muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en las zonas occidentales de Nayarit y Jalisco.

A estas condiciones se suman rachas de viento de entre 60 y 70 kilómetros por hora, así como oleaje de cuatro a seis metros de altura en las costas del sur de Baja California Sur. En los litorales de Sinaloa, Nayarit y Jalisco se prevén olas de entre tres y cuatro metros.

Las autoridades meteorológicas advirtieron que las lluvias podrían ocasionar deslaves, incrementos en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas.

Puebla suspende clases en 173 municipios por las lluvias

Ante el pronóstico de lluvias fuertes a muy fuertes y vientos intensos, se anunció la suspensión de clases en todos los niveles educativos de 173 municipios de Puebla para este viernes.

La medida se suma a las acciones preventivas ante las condiciones meteorológicas previstas. Para la población de las entidades afectadas, las autoridades recomiendan mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones ante posibles inundaciones, corrientes de agua y afectaciones por los fuertes vientos.

Por ahora, la trayectoria prevista mantiene a Rachel sobre el océano Pacífico, desplazándose hacia el oeste-noroeste y sin un impacto directo en las costas mexicanas.