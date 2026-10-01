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¿Qué significa Rachel? La historia detrás del huracán que amenaza al pacífico

Mientras Rachel amenaza con lluvias y fuerte oleaje en el Pacífico, su nombre esconde un significado muy distinto a la fuerza de este huracán.

¿Qué significa Rachel La historia detrás del huracán que amenaza al pacífico
¿Conoces el verdadero significado?|X

Escrito por: Felipe Vera

El nombre de "Rachel" tiene un significado que contrasta con la fuerza del fenómeno meteorológico que hoy lo lleva: su origen se encuentra en el hebreo y se traduce como “oveja”; sin embargo, el ciclón que avanza sobre el océano Pacífico está lejos de ser inofensivo: alcanzó la categoría 3 en la escala Saffir-Simpson y mantiene en alerta a varias entidades por las lluvias, los fuertes vientos y el oleaje que provocará.

La coincidencia entre un nombre asociado con un animal y un huracán con vientos sostenidos de 165 kilómetros por hora es llamativa, pero ¿qué significa?

¿Qué significa el nombre Rachel y cuál es su origen?

Rachel proviene del hebreo רָחֵל (Rahel), cuyo significado es “oveja”. En español, su variante más conocida es Raquel, un nombre que ha permanecido vigente durante generaciones y que tiene una importante presencia en las tradiciones religiosas.

En la Biblia, Raquel aparece en el Antiguo Testamento como esposa de Jacob y madre de José y Benjamín. Su historia la convirtió en una figura reconocida dentro del judaísmo y el cristianismo, mientras que su nombre se extendió con distintas variantes por diversas regiones del mundo.

Con el paso del tiempo, Rachel se incorporó a la cultura angloparlante y alcanzó una notable presencia en la literatura, el cine y la televisión. Entre los personajes más conocidos se encuentra Rachel Green, interpretada por Jennifer Aniston en la serie Friends, que contribuyó a mantener el nombre en el imaginario popular.

¿Qué estados tendrán lluvias por el huracán "Rachel"?

Los efectos del ciclón se harán sentir principalmente en Baja California Sur y Sinaloa, donde se pronostican lluvias intensas, con acumulados de entre 75 y 150 milímetros.

También se esperan precipitaciones muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en las zonas occidentales de Nayarit y Jalisco.

A estas condiciones se suman rachas de viento de entre 60 y 70 kilómetros por hora, así como oleaje de cuatro a seis metros de altura en las costas del sur de Baja California Sur. En los litorales de Sinaloa, Nayarit y Jalisco se prevén olas de entre tres y cuatro metros.

Las autoridades meteorológicas advirtieron que las lluvias podrían ocasionar deslaves, incrementos en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas.

Puebla suspende clases en 173 municipios por las lluvias

Ante el pronóstico de lluvias fuertes a muy fuertes y vientos intensos, se anunció la suspensión de clases en todos los niveles educativos de 173 municipios de Puebla para este viernes.

La medida se suma a las acciones preventivas ante las condiciones meteorológicas previstas. Para la población de las entidades afectadas, las autoridades recomiendan mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones ante posibles inundaciones, corrientes de agua y afectaciones por los fuertes vientos.

Por ahora, la trayectoria prevista mantiene a Rachel sobre el océano Pacífico, desplazándose hacia el oeste-noroeste y sin un impacto directo en las costas mexicanas.

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