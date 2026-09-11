Niveles de sodio en la sangre: que significa y cuáles son sus síntomas, tras el caso del vocalista de Magneto

A raíz del caso del vocalista de Magneto, Erick Ibarra, mejor conocido como Alan, el sodio bajo en la sangre ha generado dudas sobre esta alteración y sus posibles efectos en el organismo. Conoce qué es la hiponatremia, cuáles son sus síntomas y por qué es importante identificar su causa. El caso del artista fue por problemas relacionados con los niveles de sodio que tiene en la sangre.

¿Qué significa tener sodio bajo en la sangre?

El sodio es un electrolito fundamental para mantener el equilibrio de líquidos del organismo. Cuando su concentración en la sangre disminuye por debajo de los niveles considerados normales, se presenta una alteración conocida como hiponatremia.

De acuerdo con la Facultad de Medicina de la UNAM, los valores normales de sodio en sangre se encuentran aproximadamente entre 135 y 145 mEq/L. La hiponatremia se presenta cuando la concentración está por debajo de esas cifras.

El sodio es el principal catión del líquido que se encuentra fuera de las células y contribuye a mantener la osmolaridad del plasma, es decir, participa en el equilibrio de líquidos dentro del organismo.

¿Qué puede provocar que baje el sodio?

La UNAM señala que la hiponatremia puede aparecer por diferentes causas. Entre ellas se encuentra la ingesta exagerada de líquidos, vómitos y diarrea prolongada; también pueden influir enfermedades renales o del sistema endocrino y algunos medicamentos.

Por ello, tener sodio bajo no necesariamente significa que una persona simplemente haya consumido poca sal. La concentración de sodio en la sangre también está relacionada con la cantidad de agua presente en el organismo.

En casos de hiponatremia puede presentarse edema cerebral, convulsiones, alteraciones neurológicas y somnolencia profunda.

Respecto al caso de Alan el integrante de Magneto fue hospitalizado de emergencia a los 53 años, en Mérida. La información sobre el estado del salud del artista es delicado pero estable, se menciona que fue por problemas relacionados con los niveles de sodio que tiene en la sangre.