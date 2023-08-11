Argentina celebrará las elecciones PASO ¿qué son y qué se elige?

Las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, conocidas como elecciones PASO en Argentina, son comicios nacionales donde los habitantes definirán con su voto a los candidatos que participarán en las generales.

En las elecciones PASO se eligen a las fuerzas políticas que competirán en las elecciones generales. Ganarán quienes alcancen el 1.5 por ciento de los votos válidos emitidos en el distrito para la categoría en disputa, sumadas la totalidad de listas que cada fuerza política presente.

Los que resulten ganadores en las elecciones PASO de Argentina serán los candidatos de cada partido para los comicios de octubre donde se elegirá al presidente, vicepresidente, representantes argentinos en el Parlasur y la composición parcial de la Cámara de Senadores y Diputados.

Es decir, si el partido oficialista, Unión por la patria, tiene dos candidatos para el cargo de presidente, en las PASO, los argentinos elegirán a quien quieren para que compita contra el candidato de la oposición Juntos por el Cambio, quien también tiene dos candidatos y en las PASO se descartará a uno.

¿Cuándo serán las PASO en Argentina?

Las elecciones PASO en Argentina son obligatorias y se celebrarán el próximo 13 de agosto en todo el país. Las urnas estarán abiertas a partir de las 8:00 de la mañana y cerrarán a las 6:00 de la tarde (tiempo local).

En nuestro país, desde los 16 años podemos elegir a nuestros/as representantes.



¡Participá en las #Elecciones2023! pic.twitter.com/5DevL8RWd1 — Cámara Electoral (@CamaraElectoral) August 10, 2023

En caso de que a la hora del cierre haya personas esperando para emitir su voto, las casillas permanecerán abiertas hasta que todos pasen.

¿Cómo se vota en las elecciones PASO?

A diferencia de las elecciones generales, en las PASO hay varias boletas electorales, ya que cada agrupación política puede presentar tantas listas para competir por el mismo cargo como desee, es decir, puede presentar muchas boletas de candidatos a presidente, para que se elija solo uno, que será quien compita en las generales.

¿Es obligatorio votar en las elecciones PASO?

En Argentina es obligatorio votar en cualquier elección, aquellos que no lo hagan y no puedan justificarlo, serán multados, además serán incorporados al Registro de infractores al deber de votar.

