¿Qué son los misiles hipersónicos y cómo cambiaron la guerra Rusia-Ucrania?

En las últimas semanas, los bombardeos de Rusia en Ucrania han sido denunciados por el uso de misiles hipersónicos. Al menos nueve civiles murieron en una serie de ataques con este tipo de misiles en varios ataques ocurridos desde el 9 de marzo.

¿Qué son los misiles hipersónicos?

Los misiles hipersónicos se diferencian de las armas balísticas convencionales porque son más difíciles de detectar para los sistemas de defensa antimisiles. Esto se debe a que pueden volar a gran altura y alcanzar objetivos hasta 2,000 km de distancia, además de que son capaces de cambiar de dirección en pleno vuelo.

Los misiles hipersónicos también pueden volar entre cinco y diez veces más rápido que la velocidad del sonido (Mach 5 a Mach 10). Los misiles hipersónicos que Rusia ha utilizado en Ucrania se conocen como "Kinzhals", o dagas. Miden 8 metros de largo y pueden portar explosivos convencionales u ojivas nucleares y ser lanzados desde aire, mar o tierra.

¿En qué se diferencian los misiles hipersónicos de otros misiles?

La tecnología que caracteriza a los misiles hipersónicos no es nueva. Varios misiles balísticos intercontinentales de arsenales nucleares producidos en otros países alcanzan velocidades similares a los "Kinzhals" rusos. La gran diferencia es que los misiles intercontinentales vuelan en trayectorias predecibles, los misiles hipersónicos pueden variar su rumbo y altitud en velocidad hipersónica.

Los misiles hipersónicos también vuelan a una altitud más baja que los misiles balísticos convencionales. Esto implica que un sistema de defensa antimisiles basado en radar los detecta sólo cuando ya están tan cerca de su objetivo. En muchos casos, el tiempo es muy corto para interceptarlos.

¿Cómo cambió la guerra en Ucrania el uso de misiles hipersónicos?

Rusia comenzó el uso de misiles hipersónicos en los primeros días de la invasión a Ucrania, la primera vez en la historia que se reportó el uso de estas armas en guerra. Cuando Rusia lanzó el primero de estos misiles, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, comentó: "es un arma consecuente... es casi imposible detenerla. Hay una razón por la que la están usando".

Pero la inteligencia británica y el secretario de defensa estadounidense minimizaron su uso, al considerar que esos lanzamientos tenían la intención de probar los misiles hipersónicos y enviar un mensaje a Occidente sobre las capacidades bélicas de Rusia.

El pasado 9 de marzo, Rusia volvió a lanzar misiles hipersónicos contra Ucrania. En esos ataques murieron nueve personas y se reportaron cortes de electricidad en varias provincias ucranianas. Es probable que, debido a la falta de victorias sobre el terreno, Rusia recurriera nuevamente al uso de misiles hipersónicos en busca de victorias que pueda promocionar.