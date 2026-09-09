Pirotecnia y quemaduras: los errores que pueden empeorar una lesión durante las fiestas patrias

Durante las fiestas patrias, el uso de pirotecnia puede provocar quemaduras y otras lesiones, por lo que es importante saber cómo actuar. A pocos días de las celebraciones patrias, autoridades de la Ciudad de México (CDMX) realizaron una demostración para alertar sobre los riesgos del uso de pirotecnia.

Explosión de pirotecnia; estos son los daños que pueden provocar

En las instalaciones del Agrupamiento Fuerza de Tarea “Zorros”, especialistas mostraron la potencia de diversos artefactos explosivos y los daños que pueden provocar tanto a los humanos como a los seres vivos.

Para representar las consecuencias de una detonación, utilizaron un coco, un melón y una sandía, con el objetivo de mostrar las graves lesiones que una explosión puede causar en el cuerpo humano.

También alertaron sobre la venta ilegal de pirotecnia y los riesgos que representa, principalmente para niñas y niños.

Pero una explosión no termina en el momento del estallido. Personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, el ERUM, realizó una demostración sobre la atención a personas con quemaduras.

¿Qué hacer tras una quemadura?

La policía tercera Irene Garrido, el oficial Javier Portillo Guadalupe y Cintia Citlali Peralta Flores, policía segunda del ERUM, explicaron que ante una quemadura no deben utilizarse remedios caseros como mayonesa, leche, aceite o hielo, ya que pueden agravar la lesión.

La recomendación es irrigar la zona con agua, cubrirla con un paño limpio y solicitar atención médica. Las lesiones por pirotecnia ocurren principalmente en manos, cara y antebrazos, y durante septiembre y diciembre este tipo de emergencias puede incrementar.

Animales sufren los estallidos de la pirotecnia

La pirotecnia tampoco afecta únicamente a las personas. El ruido de las explosiones puede provocar estrés y alteraciones en perros y gatos, por lo que la Brigada de Vigilancia Animal recomendó mantener a las mascotas en un lugar seguro y evitar dejarlas solas durante los festejos.

La recomendación de las autoridades es prevenir accidentes, evitar manipular artefactos explosivos y recordar que un momento de diversión puede terminar en una emergencia.