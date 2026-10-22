Se llevaban joyas de los muertos: Caen dos por saquear tumbas en Querétaro; esta sería su pena en prisión

En varias tumbas de Querétaro, dos sujetos presuntamente se dedicaban a saquear pertenencias de los fallecidos. A los nombrados “Cazatesoros”, identificados como Carlos “N”, alias “El Caled” y Luis “N”, alias “El Verzo”, están a disposición de un juez de control.

Personal de la Fiscalía tuvo conocimiento de reportes sobre saqueos a ataúdes en diversos cementerios de la entidad, por lo que inició investigaciones y obtuvo indicios para realizar un cateo en los domicilios de los señalados.

¿Cómo operaban los "Cazatesoros" en los cementerios de Querétaro?

En los cateos, las autoridades encontraron suficientes elementos de prueba presuntamente relacionados con el saqueo de tumbas. Los sujetos habrían exhumado los cuerpos y sacado pertenencias de los fallecidos.

La Fiscalía pidió a un juez de control dos órdenes de aprehensión contra ambas personas. Elementos de la Policía de Investigación del Delito lograron localizar a los imputados y detenerlos.

La investigación y los hallazgos tras los cateos de la Fiscalía

Tras ello, “El Caled” y “El Verzo” fueron puestos a disposición de un juez de control, quien determinará su situación jurídica por los delitos contra el respeto a los muertos y contra las normas de inhumación y exhumación.

¿Qué penas enfrentan los detenidos por profanación de tumbas según el Código Penal?

El artículo 240 del Código Penal para el Estado de Querétaro establece que habrá penas de 3 meses a 3 años de prisión a quien cometa delitos contra el respeto a los muertos, entre ellos, “destruya, mutile, oculte, traslade, incinere, sepulte, exhume o haga uso de un cadáver o restos humanos”.