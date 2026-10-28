¡Condena millonaria! Quería vender vejigas natatorias, pero fue descubierto y se quedará en la cárcel

Quería vender vejigas natatorias de totoaba, pero el caso terminó en una condena de cuatro años y una reparación del daño superior a los 19 millones de pesos en Sonora. La captura ocurrió en Sonora en 2019, cuando las autoridades encontraron 41 piezas ocultas en un vehículo.

Vejigas natatorias de totoaba; así descubrieron el caso que terminó en una condena millonaria

Una persona fue sentenciada a cuatro años de prisión y al pago de 19 millones 27 mil 591 pesos por su responsabilidad penal en un delito contra la biodiversidad; así lo dio a conocer la Fiscalía General de la República (FGR).

El caso se remonta al 10 de diciembre de 2019, cuando elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Policía Estatal de Seguridad Pública detuvieron a Jorge "N" en Sonora.

Durante la intervención, encontraron 35 envoltorios que contenían 41 vejigas natatorias de totoaba, ocultas en el vehículo.

Luego de una extensa investigación y con base en el trabajo coordinado con la Profepa, la @FGRMexico aportó las pruebas necesarias para obtener sentencia condenatoria de cuatro años de prisión y 19 millones 27 mil 591 pesos como reparación del daño en contra de una persona por su responsabilidad penal en un Delito contra la Biodiversidad, establecido en el artículo 420 fracción IV, del Código Penal Federal. Los hechos se originaron el 10 de diciembre de 2019, cuando elementos de la @Defensamx1 y Policía Estatal de Seguridad Pública, detuvieron en el estado de #Sonora a Jorge “N”, en posesión de 35 envoltorios que contenían 41 vejigas natatorias de totoaba ocultos en un vehículo. — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) October 28, 2026

De acuerdo con la FGR, la sentencia se obtuvo luego de una investigación en la que, con el apoyo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), se reunieron las pruebas necesarias para acreditar la responsabilidad penal de la persona.

El delito contra la biodiversidad está contemplado en el artículo 420, fracción IV, del Código Penal Federa.

Además de los cuatro años de prisión, la sentencia establece una reparación por el daño por 19 millones 27 mil 591 pesos. La resolución sanciona la responsabilidad penal relacionada con el delito contra la biodiversidad.

¿Qué es la tatoaba?

La tatoaba es una especie marina cuya protección es relevante para la conservación de la biodiversidadbiodiversidad; por ello, el tráfico de ejemplares o de sus partes puede resultar como un delito.

Se refiere a un pez marino endémico del golfo de California, en México, que pueden alcanzar un gran tamaño y cuya conveservación es motivo de preocupación por la pesca ilegal.

Su vejiga natatoria es un órgano interno que le ayuda a regular su flotabilidad, pero que también es muy codiciada en los mercados asiáticos, donde se utiliza en su gastronomía tradicional y se atribuye a propiedades medicinales.

