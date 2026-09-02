Querían secuestrar a Kylian Mbappé: Desmantelan banda criminal que operaba desde la cárcel en Francia; este era su plan contra el goleador

Policías de Francia lograron desarticular una banda criminal que tenía en la mira a varios empresarios y figuras públicas, entre ellos el jugador del Real Madrid, Kylian Mbappé.

Lo impactante del caso es que los ataques se coordinaban directamente desde adentro de una cárcel.

Este era el plan que tenían los criminales en contra del goleador francés.

Desmantelan banda que planeaba secuestrar a Kylian Mbappé

La Brigada de Represión del Banditismo, BRB, de París logró frenar las operaciones de un grupo criminal acusado de organizar robos y secuestros de alto impacto.

Entre la lista de objetivos prioritarios estaba el nombre del futbolista Kylian Mbappé, junto a empresarios, joyeros y reconocidos cantantes del país.

🚨😳 KYLIAN MBAPPÉ HABRÍA SIDO OBJETIVO DE UN PLAN DE SECUESTRO EN FRANCIA.



Un joven de 18 años ha sido detenido e investigado por una trama relacionada con asaltos a domicilios y proyectos de secuestro. 🇫🇷



Según la investigación, había hasta 26 posibles objetivos entre… pic.twitter.com/0jaMxSQAF5 — 120 ZONE | Football (@120zone) September 2, 2026

¿Quién quiso secuestrar a Kylian Mbappé?

El presunto autor intelectual de la banda fue identificado como Clément L., un joven de apenas 18 años de nacionalidad franco-suiza conocido con el alias de “Lester Z”.

A pesar de estar encarcelado en la prisión de Villepinte por delitos de proxenetismo y robo con violencia, el sujeto usaba dos teléfonos y la aplicación Snapchat para dirigir a sus cómplices que estaban afuera.

¿Cómo dieron con la banda de secuestradores?

El caso empezó a destaparse tras un intento de asalto contra un relojero en Neuilly-sur-Seine el pasado mes de abril, donde sujetos disfrazados de repartidores intentaron entrar a una casa.

Días después, la misma joyería sufrió el robo de relojes de lujo.

Al analizar las huellas dactilares y rastrear un auto con placas falsas, los agentes lograron dar con la pista de los sospechosos.

Descubren lista con 26 víctimas que planeaban secuestrar

Durante la detención del líder al salir de un juzgado el pasado 19 de agosto, y tras catear las zonas de operación, la policía decomisó cinco celulares y cinchos de plástico.

En los teléfonos encontraron una lista con 26 posibles víctimas de alto perfil, confirmando que el plan contra Mbappé y otras personalidades estaba en marcha.

¿Qué pasó con el autor intelectual del secuestro?

Ante la amenaza y la capacidad de organización que tenía desde el encierro, la fiscalía ordenó mantener a Clément L. en aislamiento total dentro del penal.

Las autoridades analizan los celulares incautados para identificar a más integrantes de la red de contactos que ayudaban a realizar las órdenes en las calles.