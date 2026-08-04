México pedirá a EU la devolución de bienes incautados a “El Mayo” Zambada y otros criminales

El Gobierno de México anunció que solicitará formalmente a las autoridades de Estados Unidos la devolución de todos los bienes y recursos económicos que hayan sido incautados en ese país a capos del narcotráfico, como Ismael "El Mayo" Zambada, y a otros delincuentes de cuello blanco. La postura oficial sostiene que, al haberse generado en territorio nacional el principal impacto social y económico derivado de las actividades ilícitas, los activos asegurados deben ser restituidos al pueblo mexicano dentro del marco legal internacional.

"Para que quede muy claro, todo lo que significó para el pueblo, esa es nuestra función y nuestra tarea. Si hay incautación de bienes a cualquiera, narcotráfico o delincuente de cuello blanco que está en Estados Unidos, vamos a solicitar que sea entregado a México en el marco de las leyes, porque el principal daño se ejerció aquí", se dijo en la conferencia mañanera.

La petición busca sentar un precedente en los convenios de cooperación bilateral y extradición con la justicia estadounidense, la cual históricamente ha retenido millonarias sumas de dinero, propiedades y cuentas bancarias decomisadas tras juicios a grandes criminales mexicanos. Con este reclamo, el Gobierno de México pretende abrir la vía legal para recuperar los activos financieros que pertenecen al país.

Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias "El Jando", piloto que trasladó a "El Mayo" Zambada a Estados Unidos, habría confesado haber disparado contra Héctor Melesio Cuén.



Aunque México lo detuvo en 2025, fue entregado a EU sin que las autoridades dimensionaran su papel clave en la… pic.twitter.com/Andl8LLPjH — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 31, 2026

FGR definirá si busca una entrevista con el capo para esclarecer su captura

Otra de las interrogantes que quedan en el aire es sobre la logística y las circunstancias que dieron pie a la llegada de Zambada a suelo estadounidense. Por lo que en días anteriores el gobierno mexicano también destacó que será decisión de la Fiscalía General de la República (FGR) si busca la manera de tener una entrevista directa con el narcotraficante para escuchar de primera mano su versión de los hechos.