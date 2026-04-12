Niño pasó 2 años encerrado en la camioneta de su padre en Francia; lo rescatan desnutrido

Las autoridades de Francia rescataron a un niño de 9 años de edad, quien estaba encerrado en la camioneta de su padre desde al menos el año 2024.

La polícia local recibió el reporte de un vecino quien informó que había escuchado los “sonidos de un niño” al interior del vehículo estacionado en el pueblo de Hagenbach el 6 de abril de 2026, aseguró la fiscalía de Francia.

El estado del menor en Hagenbach: Desnutrición y signos de abandono extremo

El fiscal local, Nicolas Heitz, detalló en un comunicado del sábado que los agentes forzaron la puerta y encontraron al menor acostado en posición fetal, desnudo, cubierto con una manta sobre un montón de basura y cerca de excrementos.

El niño mostraba claros signos de desnutrición y ya no podía caminar tras pasar tanto tiempo en posición sentada, según el comunicado oficial.

"Para protegerlo": La insólita justificación del padre ante la Fiscalía

El padre confesó a los investigadores que colocó al niño en la camioneta en noviembre de 2024 "para protegerlo", porque su pareja quería enviarlo a un hospital psiquiátrico cuando el menor tenía 7 años, explicó Heitz. El fiscal aclaró que no existe registro médico de problemas psiquiátricos previos ni malas calificaciones escolares; al contrario, el niño destacaba en sus estudios.

El menor relató a los investigadores que enfrentaba "grandes dificultades" con la pareja de su padre y que este "no tenía otra opción" que encerrarlo. Además, confirmó que no se había bañado desde 2024.

Cargos criminales: Secuestro y omisión de auxilio bajo investigación judicial

La fiscalía imputó preliminarmente al padre por secuestro y otros cargos, por lo que permanece bajo custodia policial. La pareja negó saber del encierro y enfrenta cargos por no auxiliar a un menor en peligro, ella quedó libre bajo supervisión judicial.

La hermana de 12 años del niño y la hija de 10 años de la pareja quedaron bajo cuidado de servicios sociales. Amigos y familiares creían que el menor estaba en una institución psiquiátrica, mientras que a sus profesores les informaron un traslado escolar, según la fiscalía. Las autoridades investigan si otras personas conocían la situación.

