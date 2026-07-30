Ester Expósito estalla y lanza comunicado sobre su relación con Mbappé: “Me veo obligada a poner un límite”

Ester Expósito y Kylian Mbappé se han convertido en una de las parejas con mayor renombre a nivel internacional, por lo que no es sorpresa ver sus nombres en diversos titulares, tabloides e internet. Si bien esto es bastante común para una figura pública, los rumores y falsas narrativas en torno a su relación han cruzado la línea, por lo que la actriz de “Élite” se ha visto obligada a lanzar un contundente comunicado.

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¿Qué dijo Ester Expósito sobre su relación con Mbappé?

A través de sus redes sociales, la española compartió un comunicado en el que pidió poner fin a la información falsa y difamatoria sobre su persona, así como a los “bulos absurdos” que solo intentan herir su dignidad y su relación con el futbolista francés. De lo contrario, se verá obligada a proceder legalmente.

“En los últimos meses y especialmente estos días han estado circulando en redes sociales titulares e informaciones falsas y difamatorias sobre mí y mi vida personal, que nada tienen que ver con la realidad o lo que soy”, se lee en el escrito. “Bulos absurdos creados con el fin de ensuciar una historia entre dos personas y herir mi dignidad. Esta vez me veo obligada a poner límite y actuar con herramientas legales contra los responsables”.

| Crédito: Instagram (@ester_exposito)

¿Por qué Este Expósito lanzó un comunicado? A esto se refiere

El comunicado de Ester Expósito llega luego de que en las últimas semanas su nombre se viera involucrado en diversas narrativas y rumores infundados en redes sociales sobre sus antiguas relaciones. En estos, se señala a la actriz de supuestamente condicionar a sus exparejas con exigencias económicas y pretensiones patrimoniales; algo que ya no está dispuesta a seguir tolerando. Con ello, la artista pretende poner fin al acoso mediático y digital del que ha sido víctima.

La relación entre Ester Expósito y Kylian Mbappé

Ester Expósito y Kylian Mbappé se conocieron a través de las redes sociales. De acuerdo con diversos reportes, su primer acercamiento se dio gracias a que el futbolista le dio follow a la actriz. Tiempo después, el francés la contactó directamente. La relación se hizo pública a inicios de este 2026, luego de que se hicieran virales diversas imágenes de paparazzi en donde se veía a las celebridades disfrutando de una cita. Desde entonces, se mantienen como una de las parejas más mediáticas a nivel global.