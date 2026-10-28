¿Quién era Dolores Huerta? Muere la histórica activista que convirtió el “Sí, se puede” en un símbolo de lucha

Dolores Huerta, reconocida activista por los derechos civiles, líder sindical y defensora de los trabajadores agrícolas en Estados Unidos, murió a los 96 años, así lo informó su familia este miércoles 28 de octubre de 2026.

¿Quién fue Dolores Huerta y qué hizo?

Dolores Clara Fernández Huerta nació el 10 de abril de 1930 en Dawson, Nuevo México, Estados Unidos. Durante su infancia se trasladó con su madre y sus hermanos a Stockton, California, donde creció en una comunidad integrada por familias trabajadoras de distintos orígenes.

Antes de dedicarse de lleno al activismo, estudió para convertirse en maestra y trabajó con niños de comunidades agrícolas. Sin embargo, las dificultades que enfrentaban sus alumnos, muchos de ellos con necesidades básicas insatisfechas, la llevaron a considerar que podía contribuir de otra manera a mejorar sus vidas.

Huerta fue una de las figuras más representativas de la lucha por mejores condiciones laborales para los campesinos, especialmente para las comunidades latinas que durante décadas enfrentaron bajos salarios y escasas protecciones en los campos estadounidenses.

Y es que, su trayectoria quedó ligada al movimiento sindical y a la frase “Sí, se puede”, que se convirtió en un símbolo de perseverancia y organización social.

En 1955 se incorporó a la Organización de Servicio Comunitario (CSO), donde participó en campañas para impulsar la participación política de los mexicoestadounidenses y conoció a César Chávez, con quien posteriormente compartiría una parte fundamental de su trayectoria sindical.

Cofundó un sindicato para defender a los campesinos

En 1962, Huerta y César Chávez participaron en la creación de la Asociación Nacional de Trabajadores Agrícolas (NFWA) organización que posteriormente se integró con otro grupo sindical y dio origen a United Farm Workers (UFW).

El sindicato buscaba mejorar las condiciones de los trabajadores agrícolas, quienes se enfrentaban a jornadas exigentes, salarios reducidos y una protección laboral limitada.

Huerta desempeñó un papel fundamental en las negociaciones, la organización de huelgas y las campañas de boicot contra productos agrícolas.

Una de las movilizaciones más importantes fue la huelga de los recolectores de uva en Delano, California, que comenzó en 1965 y se convirtió en un movimiento nacional.