La importancia del voto latino en las Elecciones de Estados Unidos 2026

El próximo martes 3 de noviembre, Estados Unidos llevará a cabo las Elecciones intermedias de 2026, conocidas como midterms, en las que los republicanos y demócratas se disputarán el control del Congreso de cara a la segunda mitad del mandato de Donald Trump.

Con todo lo que está en juego, el voto latino podría determinar el resultado electoral, al estimar que casi 39 millones de hispanos son elegibles para votar en estas elecciones de 2026, según datos del Centro de investigaciones Pew.

¿Qué se elige en las Elecciones de Estados Unidos 2026?

En las próximas elecciones federales de EU no se elige presidente, sino que se renueva el Congreso, que se compone por la Cámara de Representantes y el Senado. Además, se disputarán las elecciones de gobernador en 36 estados y otros cargos locales.

El resultado definirá qué partido político controlará las Cámaras y, con ello, cuánto respaldo tendrá Trump para que aprueben sus leyes.

A esto se suma el control del Senado, que será clave para nombrar a jueces federales, secretarios del Gabinete y otros nombramientos del Ejecutivo.



Cámara de Representantes: 435 escaños

Senado: 35 de los 100 escaños

Elecciones de gobernador en 36 estados y de otros cargos en legislaturas, alcaldías y gobiernos locales.

¿Cuántos latinos votarán en las Elecciones de Estados Unidos 2026?

Con todo este panorama, el voto latino, que representa uno de los electorados más grandes y de mayor crecimiento en Estados Unidos, podría influir en los estados clave como:



Texas

Florida

Arizona

Nevada

Las estadísticas señalan que de casi 250 millones de votantes estadounidenses, al menos el 16% son latinos, es decir, 38.9 millones de electores en total.

Lo que representa un aumento de 5.2 millones de votantes hispanos en comparación con las elecciones intermedias de 2022.

Pero si algo saben bien los republicanos y los demócratas es que el voto latino ya no es un bloque homogéneo. Aunque Trump ganó gran parte de ese electorado en 2024, las encuestas de 2026 muestran un giro hacia los demócratas.

Ese grupo podría ser decisivo en distritos clave y definir el control del Congreso durante los últimos dos años de la presidencia de Trump.