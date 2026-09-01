¿Quién era Erin Piacenti? La importante ejecutiva del Bank of America asesinada tras ataque en Times Square, Nueva  York

Un ataque violento se registró el día 31 de agosto en pleno Times Square de Nueva York, Estados Unidos. Una mujer armada con dos cuchillos comenzó a agredir a personas que pasaban, dejando como saldo dos personas apuñaladas, una de ellas una importante ejecutiva del Bank of America, Erin Piacenti.

¿Quién era la víctima que falleció luego de ser apuñalada en el corazón de Manhattan?

¿Quién era Erin Piacenti, la ejecutiva asesinada tras ataque en Times Square?

Erin Piacenti tenía 32 años de edad, vivía en Nueva Jersey y era empleada y ejecutiva en la empresa Bank of America.

Tras confirmarse su fallecimiento en el hospital, la institución bancaria emitió un comunicado donde lamentó la pérdida de su colaboradora, destacando el aprecio que le tenían sus compañeros de trabajo y enviando sus condolencias a la familia.

🇺🇸 La vicepresidenta de Bank of America, Erin Piacenti, de 32 años, fue apuñalada mortalmente durante el ataque ocurrido en Times Square, en Nueva York.



Un hombre de 68 años también resultó apuñalado. pic.twitter.com/r4LvT4Pruw — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 1, 2026

¿Qué pasó en Times Square durante el ataque?

La agresión fue la tarde del lunes cerca del cruce de la Calle 43 Oeste y la Séptima Avenida. Una mujer comenzó a apuñalar al azar a las personas que caminaban por el lugar.

Erin Piacenti recibió puñaladas directas en el abdomen, mientras que un hombre de 68 años de edad, que visitaba la ciudad con su esposa, también resultó herido y fue trasladado de emergencia al hospital en condición estable.

¿Por qué Pamela Cisneros hizo el ataque en Times Square?

Según informes presentados por la comisionada de la policía de Nueva York, Jessica Tisch, se trató de un ataque sin provocación alguna y sin altercado previo.

La agresora sacó dos navajas de una bolsa de supermercado para atacar. Fuentes policiales confirmaron que la mujer contaba con antecedentes de problemas de salud mental registrados entre 2018 y 2019.

¿Qué le pasó a la mujer que atacó a las víctimas?

La sospechosa fue identificada como Pamela Cisneros, de 49 años de edad. Tras el reporte, elementos de la policía la acorralaron e intentaron hablar con ella durante varios minutos para pedirle que soltara las armas.

La mujer se negó a soltar los cuchillos y amenazó a los uniformados. A pesar de que utilizaron pistolas de descarga eléctrica para detenerla, estas no hicieron efecto.

Bank of America VP stabbed to death



Bank of America vice president Erin Piacenti was stabbed to death in yesterday’s random, unprovoked knife attack in Times Square.



She was reportedly walking home when she was attacked and later died from her wounds at the hospital.



The NYPD… pic.twitter.com/sJKFzsbLHx — Visegrád 24 (@visegrad24) September 1, 2026

Policías disparan a la agresora en Times Square

Ante el avance de la mujer con los cuchillos y las amenazas directas contra su integridad, dos oficiales de la policía de Nueva York dispararon sus armas en su contra.

La agresora cayó abatida en la escena.