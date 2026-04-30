La fuerte explosión de una casa sacudió la madrugada de este jueves en el distrito de Queens, en Nueva York, dejando varios policías heridos y generando una intensa movilización de cuerpos de emergencia.

El incidente, confirmado por el Departamento de Policía de Nueva York, ocurrió mientras agentes atendían un reporte por violencia doméstica en la zona. Lo que parecía una intervención rutinaria terminó en un estallido repentino que destruyó una vivienda.

Here is video of the heroic actions that members of the NYPD took this morning to rescue children and adults from a burning home in Queens.



They were hurt. They had just been thrown to the ground by an explosion.



And in that moment, with no clear sense of what else they might… pic.twitter.com/3enokWhUup — Jessica S. Tisch (@NYPDPC) April 30, 2026

¿Qué muestra el video de la explosión en vivienda de Nueva York?

Las imágenes difundidas por las autoridades muestran el momento exacto en que la casa explota. En el video, que se viralizó en las redes sociales, se observa a varios oficiales cerca del inmueble cuando, de forma súbita, una bola de fuego envuelve la estructura, seguida de una onda expansiva que obliga a los presentes a retroceder.

De acuerdo con el NYPD, el material fue liberado como parte de la investigación y para documentar la magnitud del incidente. Las autoridades de la Ciudad de Nueva York confirmaron que varios agentes resultaron lesionados, aunque hasta el momento no se han reportado víctimas mortales.

Equipos médicos acudieron de inmediato al lugar para brindar atención, mientras que los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos. El estado de salud de los uniformados fue descrito como estable, según los reportes.

WATCH: The New York City Police Department released footage showing the moment a house exploded in Queens early Thursday morning, injuring multiple officers who were responding to the scene. pic.twitter.com/IIuQKGC7hS — Breaking911 (@Breaking911) April 30, 2026

¿Qué provocó la explosión en casa de Nueva York?

Aunque la investigación sigue en curso, las primeras líneas apuntan a una posible acumulación de gas dentro del inmueble como causa del estallido. Expertos en emergencias señalan que este tipo de explosiones pueden generarse por fugas no detectadas, especialmente en espacios cerrados; sin embargo, el NYPD y los equipos forenses continúan recabando evidencia para determinar con precisión el origen.

Este incidente pone sobre la mesa los riesgos que enfrentan los cuerpos de seguridad en intervenciones aparentemente rutinarias, así como la importancia de protocolos ante posibles fugas de gas. Además, ocurre en una de las ciudades más vigiladas del mundo, lo que ha generado preocupación entre residentes de Queens.

La rápida reacción de los agentes y servicios de emergencia evitó consecuencias más graves. ¿Están preparadas las ciudades para detectar a tiempo riesgos invisibles como una fuga de gas?

