¿Quién es Amir Nasr-Azadani y por qué enfrenta la pena de muerte?

A unos días de que termine el Mundial de Qatar 2022, el futbolista Amir Nasr-Azadani, de 26 años, se enfrenta la pena de muerte por participar en las protestas de Irán, ¿pero quién es y qué trayectoria tiene en el ámbito deportivo?

El jugador se encuentra entre las personas sentenciadas a muerte por participar en las protestas que iniciaron en septiembre pasado, después de la muerte de Mahsa Amini, una joven detenida y golpeada por la policía de la moral.

¿Quién es Amir Nasr-Azadani?

El futbolista Amir Nasr-Azadani nació el 7 de febrero de 1996 en Isfahán, una ciudad ubicada en la zona centro de Irán, famosa por albergar la mezquita del Imán y el palacio de Ali Qapu.

Amir Nasr-Azadani debutó en la Liga Pro de Irán con el equipo Rah Ahan Yazdan, durante la temporada 2015-2016. Después se unió al club Tractor Sazi, donde estuvo hasta el 2018, cuando se incorporó al Gol Reyhan Alborz, donde estuvo hasta el año 2019.

Formó parte de la escuadra del Sepahan Novin y actualmente milita con el Iranjavan Bushehr, equipo fundado en 1948 que juega en la segunda división iraní.

¿De qué se le acusa al jugador Amir Nasr-Azadani?

El deportista enfrenta la pena de muerte por apoyar las protestas de las mujeres que se desataron en Irán tras el fallecimiento de Mahsa Amini, a quien arrestaron y presuntamente torturaron ppr no usar correctamente el hiyab.

El delito que enfrenta Amir Nasr-Azadani se llama “Moharebeh”, es decir, “enemistad con Dios”, y conlleva la ejecución en la horca.

A unos días de que se juegue la final de Qatar 2022, entre Argentina y Francia, la FIFA no se ha pronunciado al respecto, hasta ahora solo la Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales ha pedido a Irán que levante la pena de muerte.

“Nos solidarizamos con Amir y pedimos la eliminación inmediata de su castigo”, escribió el sindicato a través de su cuenta de Twitter.

