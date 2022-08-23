¿Quién es Cristina Fernández de Kirchner y de qué se le acusa?

Cristina Fernández de Kirchner, quien es la primera presidenta electa en Argentina en el periodo de 2007 al 2015, con una reelección. Actualmente funge como vicepresidenta del país y se encuentra bajo investigación por acusaciones de corrupción.

Estuvo casada con el también ex mandatario argentino, Néstor Kirchner, quien gobernó de 2003 a 2015, hasta que su esposa tomó el mando de la nación.

Cristina Fernández de Kirchner fue legisladora provincial en la Cámara de Diputados de Santa Cruz, donde fue reelecta en 1993. Dos años después ingresó al Senado de la Nación presentando a la misma provincia.

En 1997 fungió como diputada nacional, reelegida en 2001. Con las elecciones de 2005, se convirtió en senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, hasta 2007 cuando ganó las elecciones presidenciales.

Ante la falta de pruebas en el juicio oral y las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia de Iguacel; los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas. Por ello… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 22, 2022

¿De qué se le acusa a Cristina Fernández de Kirchner?

El pasado lunes, la Fiscalía de Argentina solicitó una pena de 12 años de cárcel para Cristina Fernández de Kirchner bajo acusaciones de corrupción por casos relacionados con obras públicas durante su mandato presidencial.

El Fiscal Federal Diego Luciani dijo que la vicepresidente cometió delitos de administración fraudulenta en perjuicio del estado, también se le acusó de liderar una asociación delictiva para desviar fondos públicos.

La ex presidente de Argentina es investigada por favorecer al empresario Lázaro Báez al entregarle licitaciones de obras públicas en la Patagonia, muchas de las cuales tenían sobreprecios o no fueron concluidas.

Algunos expertos sospechan que el dinero supuestamente desviado en las obras, fue a parar a manos de la familia Kirchner a través de sus empresas. Pues de acuerdo con las acusaciones, días de que Cristina Fernández asumiera la presidencia creó una empresa constructora, la cual se encargó de las obras viales en Santa Cruz a cargo de Lázaro Báez.

Además de la ex mandataria de Argentina, otros 11 ex funcionarios Kirchneristas están bajo investigación por el mismo caso de corrupción. El juicio contra Cristina Fernández de Kirchner comenzó en 2019.

