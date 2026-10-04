Tras el arresto del alcalde, este es el perfil de Daniela Flores, la mujer que podría asumir Suchiapa

En Suchiapa, el poder municipal cambió de manos de un momento a otro; Una madrugada marcada por un operativo, un alcalde detenido y un Ayuntamiento obligado a buscar una salida dejó una pregunta sobre la mesa: ¿quién puede tomar las riendas del municipio cuando su presidente ya no está?

La respuesta comenzó a tomar forma dentro del propio Cabildo. El nombre que surgió fue el de Daniela Guadalupe Flores Chanona, hasta ahora cuarta regidora de Suchiapa y una figura poco conocida fuera de la política local.

¿Quién es Daniela Guadalupe Flores Chanona?

Hasta ahora, el principal dato sobre su trayectoria pública es precisamente el cargo que desempeñaba dentro del Ayuntamiento de Suchiapa: era la cuarta regidora.

Su perfil está ligado a la administración municipal y a la vida política local. No se trata de una figura que haya construido una presencia pública a nivel estatal, pero la situación que atraviesa Suchiapa colocó su nombre en un escenario completamente distinto.

La propuesta para que asuma la presidencia fue presentada ante Marcela Castillo Atristain, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, y Mario Guillén Guillén, presidente de la Junta de Coordinación Política.

El Congreso recibió el planteamiento del Cabildo, pero la decisión todavía no es definitiva. La propuesta tendrá que ser analizada y posteriormente votada por el Poder Legislativo.

Por ahora, Flores Chanona representa la alternativa que encontró el propio Ayuntamiento para evitar que la administración municipal quede sin cabeza.

Y tendrá que hacerlo mientras Suchiapa permanece bajo la atención de las autoridades de seguridad.

¿Qué le pasó al alcalde de Suchiapa?

Jorge Lorenzo Lara Cordero fue detenido a las 05:29 horas en un domicilio de la colonia San Esteban, de acuerdo con la información del Registro Nacional de Detenciones. El operativo tomó por sorpresa a habitantes de Suchiapa, quienes durante las primeras horas del día observaron la presencia de elementos de seguridad en distintos puntos de la zona.

En el despliegue participaron la Fiscalía de Chiapas, la Policía Estatal, el Ejército y la Guardia Nacional.

Pero el alcalde no fue el único detenido. También fue arrestado el exalcalde Alexis Nucamendi Gómez y, de acuerdo con la información proporcionada, otras personas relacionadas con la estructura municipal. En total, fueron detenidas 21 personas.

Entre ellas hay integrantes de la Policía Municipal.