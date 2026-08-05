Reportan asesinato del influencer César Gastélum durante ataque armado en transmisión

Un ataque armado contra el creador de contenido e influencer, César Gastélum, conocido en redes sociales como 'Cesarín', provocó una movilización de emergencia en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán, Sinaloa; el creador fue baleado mientras realizaba una transmisión en vivo y el momento quedó registrado en video.

La presunta agresión ocurrió sobre la avenida Sánchez Alonso y quedó registrada en un metraje debido a que César Gastélum transmitía en directo para sus seguidores al momento del ataque; en redes sociales circulan versiones que reportan su muerte, aunque hasta el momento la información proporcionada no incluye una confirmación oficial de las autoridades.

Así ocurrió el ataque contra César Gastélum durante transmisión en vivo

Eran aproximadamente las 20:15 horas cuando el creador de contenido se encontraba afuera de un establecimiento de comida rápida, sobre el bulevar Enrique Sánchez Alonso, esquina con Josefa Ortiz de Domínguez; estaba acompañado por otras dos personas y los tres realizaban contenido para redes sociales.

Gastélum y sus acompañantes vestían como repartidores de comida debido a que realizaban un reto para sus plataformas; la transmisión continuaba en vivo cuando dos hombres llegaron al lugar a bordo de una motocicleta.

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Las imágenes muestran que uno de los sujetos se aproximó y disparó directamente contra el influencer, quien recibió un impacto en la cabeza; el ataque ocurrió prácticamente frente a sus seguidores, pues el teléfono continuaba transmitiendo lo que sucedía.

¿Quién es César Gastélum, influencer atacado en Culiacán?

César Gastélum construyó una comunidad principalmente a través de contenido de humor, retos, entretenimiento y momentos de su vida cotidiana. En TikTok, bajo el usuario @cesargastelum04, acumulaba más de 577 mil seguidores y 22.2 millones de “me gusta”.

Su actividad también se extendía a otras plataformas; en YouTube reunía más de 16 mil 200 suscriptores y cerca de 200 videos, entre blogs, aventuras, comida y recopilaciones de contenido.

Hasta el momento, con la información disponible, las autoridades no han confirmado oficialmente su muerte ni informado sobre personas detenidas por el ataque.