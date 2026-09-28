¿Quién es Luis Alberto Olán? El polémico hermano de Amílcar Olán salpicado por audios con el CJNG

El entramado de acusaciones que rodea al empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio ha tomado una dimensión aún más compleja tras el involucramiento directo de su hermano, Luis Alberto Olán Aparicio. Aunque Amílcar ha concentrado los reflectores por sus multimillonarios contratos en obras de infraestructura federal y su reciente localización viviendo en Suiza, las investigaciones y expedientes difundidos revelan que su hermano Luis Alberto ha jugado un rol clave en las operaciones del grupo familiar, quedando expuesto en audios comprometedores que vinculan sus movimientos con estructuras del crimen organizado.

El nombre de Luis Alberto Olán cobró relevancia nacional a partir de la divulgación de una grabación de 2023. En dicho material de audio, se escucha a su propio hermano Amílcar describir la participación y gestiones que realizaba Luis Alberto para librarse de presiones operativas. En la grabación, Luis Alberto habría afirmado que, mediante la intervención de Iván Cazarín Molina, alias "El Tanque", identificado como un alto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lograron destrabar problemas e impedir que acosaran a uno de sus proveedores de balasto.

Balasto, minas y los pactos para las megaobras federales

De acuerdo con investigaciones, los presuntos vínculos de Luis Alberto Olán con "El Tanque" no se limitaban a contactos esporádicos, sino que servían para consolidar el control sobre minas de balasto en la región de Veracruz. Este material resulta indispensable para el suministro de insumos destinados a obras estratégicas como el Tren Maya y el Tren Interoceánico, mercados donde los hermanos Olán expandieron sus negocios.

Estos señalamientos colocan a Luis Alberto Olán en el centro de una red de presuntas complicidades, donde el tráfico de influencias, la extorsión y la protección criminal se habrían entrelazado para asegurar el flujo de contratos y materiales. La difusión de estos audios y expedientes judiciales no solo expone los métodos con los que operaba la familia Olán en el sur del país, sino que añade un pesado expediente de sospechas e impunidad sobre los negocios que se hicieron al amparo del poder.