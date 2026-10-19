“Limpiaparabrisas Mx": el enmascarado viral que le da visibilidad a quienes trabajan en los semáforos

Se volvió viral en redes sociales por ser un limpiaparabrisas enmascarado y que atiende sin camisa. Pero detrás de su personaje hay una causa que va mucho más allá de la fama.

Se trata de “LimpiaparabrisasMx”, quien llegó a los cruceros luego de perder una apuesta, pero con el tiempo se convirtió en un personaje muy querido al visibilizar la parte más oscura de este oficio: la indiferencia de la gente.

Por eso recorre el país; para darle notoriedad a quienes trabajan en los semáforos, a quienes son discriminados por su aspecto, sin saber que muchos solo buscan sobrevivir con lo que tienen.

Todo el dinero que recauda se lo entrega a las personas que se dedican a esto, apoyándolos, pero a la vez haciendo conciencia de lo que es trabajar en los semáforos.