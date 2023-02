Señalan a titular STPS de favorecer a su padre en laudo de Mexicana de Aviación

Legisladores de PT y jubilados de Mexicana de Aviación acusaron a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, de litigar a favor del bufete de su padre, Arturo Alcalde Justiniani en el laudo de la extintalínea aérea que ganaron entre 2015 y 2016 un grupo de trabajadores.

Señalan que de manera obscura se pretende arrebatar lo que legalmente ganaron jubilados ante tribunales y que ronda entre los 400 millones de pesos.

El diputado del PT, Reginaldo Sandoval dijo que solicitarán a la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados llame a comparecer a la Secretaria del Trabajo para que explique por qué favorecer al bufete de su padre y solo pretenden darle a los jubilados el 1.7% del dinero que les corresponde.

“La asesoría del otro grupo, como lo dicen que es el bufete del papá de la secretaria del Trabajo, 3 años después prácticamente copio el laudo que ellos ganaron e hizo su trámite y también gano y, entonces, ahora quieren en partes iguales repartir lo que en su derecho les corresponde a los jubilados, ese es el fondo, la Litis. Y al presidente, yo lo que creo, es que lo tienen engañado y lo tiene engañado, porque les cree a los funcionaros de la Secretaria del Trabajo, que no están haciendo bien su tarea, porque es una injusticia, es una violación al derecho laboral en contra de los jubilados”, acusó el legislador petista.

“Cuentas no cuadran”, asegura representante de Mexicana de Aviación.

En conferencia de prensa, en la que estuvieron jubilados de Mexicana de Aviación, Iván Enríquez Barragán, sobrecargo jubilado y representante común en el juicio 882015 que ganaron detallo “lo que me deben en lo personal a mí, que yo tengo una de las pensiones bajas, 20 mil pesos mensuales, me pretenden pagar menos del 1.7 % de lo que me deben, es decir, hasta septiembre de 2016, lo que laudo el Poder Judicial a nuestro favor es 54 meses, que representa en mi caso 800 mil pesos, cerca de un millón de pesos. Con este acuerdo que hicieron bajo la mesa sin tomarnos en cuenta pretenden darme 20 mil, 30 mil pesos”.

El ex trabajadores de Mexicana sostuvo que las cuentas no cuadran. “Hicimos las cuentas y lo que representa para nosotros es entre 300, 400 millones de pesos para todos los compañeros jubilados, cuestión que por supuesto porque la marca y todo lo que le interesa al gobierno comprar está valuado en 816 millones de pesos”.

El legislador del PT resaltó que este es un tema urgente, debido a la intención del Ejecutivo federal de comprar los activos de Mexicana de Aviación, acción que apoyan, pero es necesario que primero se liquide conforme a la ley a quienes demandaron sus derechos y ganaron el primer laudo.